Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı

Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara’da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı

Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu. Bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrekareye 20 kilogram yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

MAHSUR KALAN 3 ÇOCUK KURTARILDI

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzar nedeniyle saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştığını açıkladı. Çataklı, "Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. 1 sele kapılma ihbarı bulunmakta olup, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" dedi.

ARAÇLAR SELE KAPILDI

Öte yandan yağmurun en fazla etkili olduğu bölgelerden Mamak ilçesinde cadde ve sokaklar, suyla kaplandı. Akdere Caddesi'nde bazı araçlar ve motosikletler, suya kapılarak sürüklendi. İçinde kimsenin olmadığı otomobil ile motosikletin sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Ankara'da kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

daha fazla video için

YAVAŞ: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şu ana kadar ev ve iş yeri, caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaştığını, 35 vatandaşın ise kurtarıldığını belirtti. Yavaş, "Ekiplerimizi ihbar bölgelerine derhal sevk edilmiştir. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderebilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir, ekiplerimiz hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimden kendi ölçülerinde tedbirlerini almalarını özellikle rica ediyorum. Şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILDI

Yağış ile birlikte suyla kaplanan yolda sürüklenen bir motosiklet sürücüsü, otomobilin altına girdi. Aracın altında sıkışan motosiklet sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Sürücü, otomobilin kamyonete bağlanan iple çekilmesi sonucu kurtarıldı. Altındağ ilçesinde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Çatılardan kopan malzemelerin çarptığı binada camlar kırıldı.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Öte yandan Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde içinde 1 kişi bulunan otomobil sele kapılarak kayboldu. Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara’da etkili olan yağış nedeniyle, Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam ihbar sayısı ’ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD’dan 21, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir" denildi. Arama çalışmaları sürüyor.

SELE KAPILMA ANI KAMERADA

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, ticari aracın sel sularında sürüklendiği yer aldı. Araç sürüklenirken bir anda kapının açılarak, içindeki kişinin sel sularına kapıldığı görüntüde yer aldı. Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

ÇATAKLI: 1 VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara’da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da sele kapılan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

YENİ YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı. Çataklı, saat 14.30’dan itibaren Ankara’da yoğun yağış ve fırtına etkili olduğunu belirterek, "Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerimizden yoğun ihbarlar geldi. Saat 14.30’dan sonra Çankaya ilçemize, metrekareye 28 kilogram yağış düştü. Bu sebeple de il genelinde 1939’u 112 üzerinden itfaiyeye olmak üzere; il AFAD’a 278 olarak toplamda ise 2217 ihbar yapıldı. Bunlar çoğunlukla su baskını, ağaç devrilmesi, çatı uçması, araç zarar görmesi gibi insan mahsur kalmaları da oldu içlerinde" dedi.

Çataklı, yağışlı havanın bu geceden itibaren etkili olmasının beklendiğini kaydederek, "Gece ve yarın pazar sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nin geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun kuzeybatısı; Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ve Afyonkarahisar’ın kuzeyi, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri yani Çorum, Amasya, Tokat, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars Ardahan, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor" dedi. Çataklı, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladığı kişinin İlkay Yiğit olduğu belirlendi. Sel sularında yaklaşık 1,5 kilometre sürüklendiği belirlenen İlkay Yiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÇATAKLI: 1 KİŞİ İÇİN DAHA KAYIP İHBARI YAPILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da 1 kişi için daha kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Altındağ Tatlar'da 1 vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama- kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" ifadelerine yer verdi.



Ankarada şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı

Öte yandan, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan İlkay Yiğit'in (26) yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Bölgedeki yetkililer, Yiğit'in acılı yakınlarını teselli etti. İlkay Yiğit'in bir rehabilitasyon merkezinde şoför olarak çalıştığı ve içerisinde sele kapıldığı aracın da rehabilitasyon merkezine ait olduğu öğrenildi.

CHP MAMAK GENÇLİK KOLLARI'NDA BAŞKAN YARDIMCISIYDI

Cansız bedenine ulaşılan İlkay Yiğit'in, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Ankara'da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından, "Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

AFAD: KAYIP KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan AFAD'dan yapılan son açıklamada, saat 21.30 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 bin 36 ihbar ulaştığı belirtilerek, "İncesu ve Karapürçek'te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuk kurtarılmıştır. Sel sularına kapılan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

'KUVVETLİ YAĞIŞLAR, GECEDEN SONRA DA ETKİLİ OLACAK'

Ankara Valiliği'nce, kuvvetli yağışların bu gece yarısından itibaren de etkili olmaya devam edileceği bildirilerek, şu açıklama yapıldı:

"İlimiz genelinde bir süredir devam eden kuvvetli sağanak yağışların beraberinde getirdiği olumsuzluklarla ilgili olarak vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda gerekli uyarılar Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Son olarak 12 Haziran Pazar günü için gerekli uyarılar yapılmıştır. Bugün meydana gelen kuvvetli yağışların bu gece yarısından sonra da ilimiz genelinde etkili olacağı yönündeki son meteorolojik değerlendirmeler nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılmaları ihtiyacı doğmuştur."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kayıp olarak arandığı sel bölgesine geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, bölgedeki ekiplerden son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Soylu'ya, Ankara Valisi Vasip Şahin ile AFAD Başkanı Yunus Sezer de eşlik etti. Bakan Soylu, Ankara'da bugün metrekareye 35 kilograma yakın yağış düştüğünü belirterek, "Burası bir vadi ve bu vadide hayvan besi ahırları da var. Bulunduğumuz yerde öncelikle bir aracı sürüklüyor. Bu aracı içindeki kardeşimizle beraber İlkay, Allah rahmet eylesin. 3,5- 4 kilometre aşağıda yine bir vatandaşımızı arabasıyla alıp sürüklüyor. Yine başka bir araç ama zannediyorum o park halinde bir araç. Daha doğrusu bizim değerlendirme ve belirlemelerimiz böyle. 1 kardeşimiz vefat etti, 1 vatandaşımız da sel sularına kapıldı. Şu anda araçlar, derenin içeresinden çıkarıldı. 1 vatandaşımızı arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Hemen onun ilerisinde bir baraj da var. Yani bugün akşam itibariyle dere boyunca 1 ekip arama- kurtarma çalışması yapacak, yarın sabah 08.00'den itibaren de 3 sektörde arama- kurtarma çalışmaları devam edecek. Hem balık adamlarımız var hem arama- kurtarma ekiplerimiz var. JAK'tan sivil toplum ekiplerimize kadar, sağ olsunlar herkesten önce buradaydılar. İnanıyorum ki arama- kurtarma çalışmamız neticesinde bir sonuç alabiliriz" açıklamasında bulundu.