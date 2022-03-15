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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ali Demir'e (51) bir araçtan ateş açıldı.

Ağır yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olayın şüphelisinin R.S. (22) olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde, 2021 yılında Aksaray'da aralarında babası Rıza S'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının failinin Demir'in oğlu olduğunu, bu nedenle maktulü vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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