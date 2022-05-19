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Ankara'da tütün kaçakçılığı operasyonu

Ankara'da, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. 
Ankara'da tütün kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik kent genelinde operasyon yaptı. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 800 yinelenmiş bandrollü boş makaron, 10 bin bandrolsüz boş makaron, 5 bin 411 doldurulmuş makaron, 827 kilogram tütün, 1135 bandrol, 500 çakmak, 3 bin 220 paket kaçak sigara, 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı

Kaynak: Haber Kaynağı
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