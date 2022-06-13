Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 42 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-12 Haziran tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda 340 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 42'sinin tutuklandığı operasyonlar sırasında 6,5 kilo eroin, 3,6 kilo metamfetamin, 200 gr esrar, 220 ecstacy ve 4 bin 100 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
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