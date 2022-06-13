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Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 42'si tutuklandı.
Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 42 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-12 Haziran tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda 340 kişi gözaltına alındı. 

Zanlılardan 42'sinin tutuklandığı operasyonlar sırasında 6,5 kilo eroin, 3,6 kilo metamfetamin, 200 gr esrar, 220 ecstacy ve 4 bin 100 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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