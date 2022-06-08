Ankara'da yarı çıplak yürüyen yabancı gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, caddede uygunsuz şekilde yürüyen yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını ve konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını bildirdi.

Ankara Öveçler'de yaşanan olay, sosyal medyada tepki çekti.

Ankara Trafik sayfasının paylaştığı videoda, yarı çıplak olan adamın, okul servisini bekleyen kız öğrencinin olduğu noktaya doğru yürüdüğü görüldü.

Yarı çıplak adamın daha sonra geldiği yoldan geri döndüğü görüldü.

"Aşırı alkollü olduğu anlaşıldı, gerekli işlemler başlatıldı"

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü, caddede uygunsuz yürüyen ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişiye ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede görevli personelin, olaya ivedilikle müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.