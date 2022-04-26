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Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı

Ankara'da doğalgaz kaçağına müdahale sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. 
Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı

Olay, dün öğlen saatlerinde Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı alan ekipler, müdahale için bölgeye gitti. Görevlilerin, gaz kaçağına müdahale etiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin, gaz akışısını kesmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama sırasında yaralanan işçiye ilk müdahale, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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