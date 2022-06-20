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Ankara’daki Kırşehirlilerden babalar günü etkinliği

Ankara’da ki Kırşehirliler, Kırşehirliler Vakfı’nın organize ettiği “Babalar Günü” etkinliğinde bir araya geldi.Ankara Yenimahalle 30 Ağustos Zafer Parkında gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 100 kişilik kurucu üye ve üyeler ile aileleri katıldı.
Ankara’daki Kırşehirlilerden babalar günü etkinliği

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay ve yönetimi tarafından organize edilen kahvaltılı toplantıda görüş, öneri ve talepler dinlenirken katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Tuncay Tekay, babalar gününü kutlayarak başladığı sözlerinde şu ifadeleri kullandı; “Yaklaşık çeyrek asır önce kurulan vakfımızın yaş ortalamasının yüksek olması, üyelerin yüzde 25’inin Ankara dışında ikamet etmesinden dolayı, Vakıf aksiyonerliğini kaybetti. Yeni yönetim olarak yeni üye kaydetmeye başladık ve devam ediyoruz. Vakfımızı güçlendirerek memleketimize ve insanımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz”

Tekay'ın konuşmasının ardından üyelere mali yapı ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi sunularak, Vakfın yapmayı planladığı projeler masaya yatırılarak görüş alışverişinde bulunuldu.
Kırşehirliler Vakfı'na katılan yeni üyelerin tanıtımı yapıldı. Kırşehirliler Vakfı “Babalar Günü” etkinliği hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
 

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