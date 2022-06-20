Ankara’daki Kırşehirlilerden babalar günü etkinliği

Ankara’da ki Kırşehirliler, Kırşehirliler Vakfı’nın organize ettiği “Babalar Günü” etkinliğinde bir araya geldi.Ankara Yenimahalle 30 Ağustos Zafer Parkında gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 100 kişilik kurucu üye ve üyeler ile aileleri katıldı.