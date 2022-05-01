  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
» »

Ankara'daki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi

Ankara'daki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi
Başkentteki yırtıcı hayvan parkında dünyaya gelen 3 aslan yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Gölbaşı ilçesinde geçen yıl açılan Aslan Diyarı'ndaki 3'ü yetişkin 13 aslana, ikisi erkek, biri dişi 3 yavru daha katıldı.

Aslan bakıcısı Ali Rıza Balcı, 20 günlük yavru aslanların veteriner kontrolünde anne sütüyle beslendiklerini söyledi.

Doğumdan 45-50 gün sonra yavruları anne devam sütü niteliğindeki biberonla besleyeceklerini belirten Balcı, her hafta anne aslanı başka bahçeye alarak yavruların temizliğini yaptıklarını ifade etti. 

Altı aydan sonra güvenlik gerekçesiyle yavruların yanına kimseyi yaklaştırmadıklarını dile getiren Balcı, "Şu an yavruların isimlerini belirlemedik. İsim önerilerini sosyal medyada ve buraya gelerek ziyaret eden misafirlerimize sunup anketle belirleyeceğiz." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Uludağ’da, yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
Uludağ’da, yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
Şampiyon at Kuki ahırının kapı kilidini ağzıyla açıp arkadaşlarının yemini yiyor
Şampiyon at Kuki ahırının kapı kilidini ağzıyla açıp arkadaşlarının yemini yiyor
Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi
Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi
Sudan'da sivil yönetim yanlılarının kitlesel gösterileri sürüyor
Sudan'da sivil yönetim yanlılarının kitlesel gösterileri sürüyor
Gemide dünyaya gelen kedi, tayfanın yol arkadaşı oldu
Gemide dünyaya gelen kedi, tayfanın yol arkadaşı oldu
Son Eklenen Videolar
Milli helikopter motoru 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak
Milli helikopter motoru 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacak
Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı
Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı
Trafikte aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
Trafikte aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı
Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı
Sultangazi'de çatıda tehlikeli temizlik
Sultangazi'de çatıda tehlikeli temizlik
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti