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Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi

ANKARA'da, Şanlıurfa'dan Ankara'ya ecza malzemesi taşıyan TIR'da 12 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, karı- koca ile birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında bir otomobil ile bir TIR için Gölbaşı İlçesi Ankara- Niğde yolunda güvenlik önlemi alındı. Narkotik ekipleri, tespit ettikleri 'öncü' olarak adlandırılan otomobili durdurarak H.İ.P. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Kısa bir süre sonra ise TIR durduruldu. TIR'da bulunan M.P. ve eşi F.P. gözaltına alındı. 

12 KİLO 250 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada TIR'ın içerisinde Ankara'da bir hastaneye götürülmekte olan koli içerisinde yer alan gazlı bezler olduğu belirlendi. TIR'ın yatak bölümünü arayan ekipler, narkotik köpekleri 'İda' ve 'Toma'nın aldığı kokular neticesinde 12 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

 

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