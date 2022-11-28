Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği Kadın Başkanlığına Gülay Kankalp Çetin seçildi

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkezi Kadın Kolları Genel Kurulu yapıldı. Kadın Kolları Başkanlığına Gülay Kankalp Çetin seçildi.

AHİD Genel Merkezi’nde gerçekleşen genel kurulun açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Güçlü kadın güçlü STK diyerek çıktığımız bu yolda, bizimle beraber bugüne kadar derneğimizde Ankaramız için hizmet eden tüm kadınlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Yeni seçilen Kadın Kolları Başkanı ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

KATILIM YOĞUN OLDU

AHİD Genel Merkezi’nde gerçekleşen genel kurula katılım yoğun oldu. AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Sema Tantoğlu ve AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın katıldığı genel kurulda siyasi parti kadın temsilcileri, derneklerin kadın temsilcileri ve çok sayıda Ankaralı kadın katıldı.

