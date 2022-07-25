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Ankaralılardan kahvaltılı toplantı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) 16. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan seçilen Hilmi Yaman ve yeni dönem yönetim kurulu üyeleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Ankaralılardan kahvaltılı toplantı

İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda AHİD Başkanı Hilmi Yaman, “Geçtiğimiz iki dönemde güzel bir çalışma ile derneğimize ivme kazandırdık, adından söz edilen bir dernek olduk. Geçen dönemde salgın sebebiyle planlamış olduğumuz program ve projelerimizi ertelemiş, normalleşme ile birlikte yavaş yavaş hayata geçirmiştik” dedi. 

GÜZEL HİZMET SÖZÜ 

Yeni dönemde kaldıkları yerden daha fazla enerji harcayarak devam edeceklerini belirten Yaman, “Ben bu dönemden çok heyecanlıyım. Sizlerden o ışığı alıyorum. İnşallah hep birlikte Ankara’mız için güzel hizmetlerde bulunacağız. Yeni yönetim kurulumuz, yürütme kurulumuz, Genel kurulumuz Ankara’mız için hayırlara vesile olsun. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu üyelerinin kendini tanıttığı toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
 

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