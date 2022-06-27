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Ankara'nın 1 yıllık suyu var

Ankara genelinde son birkaç haftadır etkili olan sağanak, barajlara yaradı. Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı yükseldi. Bugün itibarıyla Ankara'nın 1 yıllık suyu var.
Ankara'nın 1 yıllık suyu var

Başkent, sonbahar ve kış aylarındaki yağışın yanı sıra son aylarda da yağmurlu bir dönem geçirdi. Bu durum barajlara da yansıdı.

Ankara’da iki hafta boyunca devam eden sağanak ve dolu barajları doldurdu.26 Mart’ta 17,25 seviyesinde olan barajların doluluk oranı 28,88’e yükseldi.

YAĞIŞLAR DOLULUĞU ARTIRDI

Ankara barajlarındaki su miktarı 648 milyon metreküp seviyelerinde. Bu oran başkente 1 yıl yetecek miktarda. Barajlarda yeterli miktarda su bulunsa da sonrasında sıkıntı yaşanmaması için israftan kaçınılması şart. Yetkililer, tasarruf için, el yıkarken su sarfiyatına dikkat edilmesini de öneriyor.  

 

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