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Ankara’nın Güdül ilçesinde 9 bin hünnap fidanı dağıtıldı

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın yaptığı açıklamayla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilen proje kapsamında Güdül’de 9 bin sertifikalı hünnap fidanı dağıtıldığını bildirdi.
Ankara’nın Güdül ilçesinde 9 bin hünnap fidanı dağıtıldı

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın hünnap fidanlarının yüzde 75 hibeyle dağıtıldığını belirterek, “Güdül ilçemizi hünnap merkezi yapma yolunda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçe merkezimizde dağıtımını yaptığımız fidanlar kısa sürede toprakla buluşacak ve yakın zamanda marketlerde Güdül hünnabı yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Yalçın, çiftçinin yanında olmaya her zaman devam edeceklerini söyledi.

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