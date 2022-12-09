Ankara’nın Güdül ilçesinde 9 bin hünnap fidanı dağıtıldı

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın yaptığı açıklamayla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilen proje kapsamında Güdül’de 9 bin sertifikalı hünnap fidanı dağıtıldığını bildirdi.