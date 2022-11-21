Altındağlılar Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Daha önce Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı gençler, şimdi de Bursa’yı gezdi.

Altındağlı gençlerin yeni gezi rotası Bursa oldu. Altındağlı gençler, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında, Bursa’da hem maneviyat hem de eğlence dolu bir geziye çıktı. Bursa gezisi, Altındağlı gençlerin büyük beğenisini topladı.

Altındağlı gençler, kendilerine bu imkânları sunan Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Altındağlı gençler için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Gençlerimiz geçen haftalarda Kapadokya, Konya ve Kastamonu bölgesinde geziye çıkarak, unutmayacakları anlar yaşadı. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı..." dedi.

Balcı, "Bu hafta da gezi rotamıza Bursa eklendi. Gençler Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Hem maneviyat dolu anlar yaşadılar, hem de eğlendiler. İlerleyen günlerde, gençlerimiz için başka şehirleri de rotamıza eklemeyi planlıyoruz." dedi.

