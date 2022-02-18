  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.299
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Ankara'nın turizm merkezleri gelecek nesillere tanıtılıyor

BELPA Buz Pateni’ni yeniden Başkentlilerin hizmetine açarak kayak sporu ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Elmadağ Kayak Merkezi’ne gezi düzenleyerek Aile Yaşam Merkezi (AYM) üyesi gençleri ve ailelerini bir araya getirdi. 
Ankara'nın turizm merkezleri gelecek nesillere tanıtılıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı da bu kapsamda Elmadağ Kayak Merkezi’ne gezi düzenleyerek Aile Yaşam Merkezi (AYM) üyesi gençleri ve ailelerini bir araya getirdi. 

KAYAKTAN FRİZBİYE
Kentin turizm merkezlerini gelecek nesillere tanıtmayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın kayak merkezi Elmadağ Kayak Merkezi’nde kayak festivali düzenledi.

Kayak sporundan frizbiye, at binmeden kartopu oynamaya kadar birçok aktiviteye katılan gençler ve aileleri mangal keyfi ile eğlenceli bir gün geçirdi.

krc_2272.jpg

‘‘GENÇLERİMİZİ MUTLU GÖRMEK BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR’’
Başkentlileri kültürel ve doğa etkinlikleri ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Cahide Özden, şu bilgileri verdi:
“Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak hem çalışma arkadaşlarımıza hem de öğrencilerimize kayak festivali yapmayı düşünüyorduk. Elmadağ Kayak Merkezi’ne gelen gençlerimizin mutlu olduğunu görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Başkentli öğrencilere böyle bir imkânı sağladığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.’’

Gençlerin bu tür festivallerle kentini tanıma fırsatı yakaladığını ve bunu yaparken de kış sporlarını sevmeye başladığına dikkat çeken Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Tuğba Aydın ise ‘‘Aile Yaşam Merkezlerimizden 300 üyemizi Elmadağ Kayak Merkezi’ne getirdik. Burada bir festival yapmayı düşündük umarım bugün burada herkes eğlenceli vakit geçirdi. Mansur Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

krc_2144.jpg

SOSYALLEŞME İMKÂNI
Başkent’te öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Başkentli öğrenciler, festival sayesinde sosyalleşme imkânı bulduklarını da belirterek memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler:
-Esen Irmak Özden: ‘‘Elmadağ Kayak Merkezi’ne ailem ve arkadaşlarımla geldim. Güzel vakit geçirdik.’’
-Atakan Yıldırım: ‘‘Arkadaşlarımla güzel ve eğlenceli vakit geçirdim teşekkür ederim.’’
-Irmak Yıldırım: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir organizasyon düzenlemiş ve her şey çok güzel.’’
-Zehra Miraç Polat: ‘‘Arkadaşlarımla kaydım, kartopu oynadım. Gerçekten çok eğlenceliydi.’’
-Egecan Duvar: ‘‘Arkadaşlarımla frizbi, kartopu oynadık ve çok eğlendik.’’

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Füzyon’u faaliyete geçiyor18 Şubat 2022 Cuma 03:30
  • MİS'e bağlı 13 belediyenin başkanları Türk Tarih Müzesi'ni ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti18 Şubat 2022 Cuma 02:22
  • Altındağ’a Bilim Merkezi yapılıyor18 Şubat 2022 Cuma 01:21
  • Yenimahalle’de eğitim seminerleri başladı18 Şubat 2022 Cuma 00:29
  • Başkan Murat Ercan, sınavına hazırlanan gençleri ziyaret etti18 Şubat 2022 Cuma 00:28
  • Başkan Ertuğrul Çetin gençlerle bir araya geliyor18 Şubat 2022 Cuma 00:25
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok esnafı ziyaret etti18 Şubat 2022 Cuma 00:24
  • Mamaklı vatandaşlar, ‘Hemşehri Geceleri’nde Erzurumlularla buluşuyor18 Şubat 2022 Cuma 00:23
  • Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı17 Şubat 2022 Perşembe 13:19
  • Ankara Pursaklar Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri17 Şubat 2022 Perşembe 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti