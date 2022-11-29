ANKARAY hattı Maltepe İstasyonu’nda “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” gerçekleştirildi

Başkentte toplu ulaşımda önemli bir yere sahip ANKARAY hattında bulunan Maltepe İstasyonu’nda gerçeğini aratmayan “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” gerçekleştirildi.

EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi ve Ankara İtfaiyesi; kent içi ulaşımında önemli yere sahip olan ANKARAY hattının Maltepe İstasyonu’nda ortaklaşa bir tatbikat yaptı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın da sedye ve ambulansla destek verdiği “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tatbikata ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da sedye ve ambulansla destek verdi. Tatbikat kapsamında vagonda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yaralıların tahliyesi de başarıyla yapıldı.

YARALILARA MÜDAHALE

Maltepe İstasyonu’na yanaşan içi duman dolu vagona giren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin, yolcuları başarılı bir şekilde çıkardığı tatbikatta, vagon içindeki duman da kısa sürede tahliye edildi.

Yaralılara acil durum ekiplerinin müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü.

