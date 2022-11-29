  • BIST 4.962,48
  • Altın 1048.1
  • Dolar 18.6327
  • Euro 19.2412
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

ANKARAY hattı Maltepe İstasyonu’nda “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” gerçekleştirildi

Başkentte toplu ulaşımda önemli bir yere sahip ANKARAY hattında bulunan Maltepe İstasyonu’nda gerçeğini aratmayan “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” gerçekleştirildi.
ANKARAY hattı Maltepe İstasyonu’nda “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” gerçekleştirildi

EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi ve Ankara İtfaiyesi; kent içi ulaşımında önemli yere sahip olan ANKARAY hattının Maltepe İstasyonu’nda ortaklaşa bir tatbikat yaptı.

krc_0347.jpg

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın da sedye ve ambulansla destek verdiği “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” başarılı bir şekilde tamamlandı.

krc_0256-001.jpg

Tatbikata ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da sedye ve ambulansla destek verdi. Tatbikat kapsamında vagonda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yaralıların tahliyesi de başarıyla yapıldı.

krc_0347-002.jpg

YARALILARA MÜDAHALE

Maltepe İstasyonu’na yanaşan içi duman dolu vagona giren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin, yolcuları başarılı bir şekilde çıkardığı tatbikatta, vagon içindeki duman da kısa sürede tahliye edildi.

krc_0465.jpg

Yaralılara acil durum ekiplerinin müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi sınava girecek olan öğrencilere kitap desteği verdi29 Kasım 2022 Salı 02:24
  • Yenimahalle’de Dünya Engelliler Günü Kermesi29 Kasım 2022 Salı 02:14
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Süleyman Demirel Anadolu Lisesini ziyaret etti29 Kasım 2022 Salı 02:09
  • Kahramankazan’da bulunan okul müdürleri ve öğretmenlere ‘Çevre Sorunlarının Dünyadaki Yeri’ eğitimi verildi29 Kasım 2022 Salı 01:28
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin gençlerle basketbol maçı yaptı29 Kasım 2022 Salı 01:07
  • TEKNOMER’de Aralık ayındaki 8 takımlı lig sürecinde mücadele edecek takımlar belirlendi29 Kasım 2022 Salı 01:04
  • Kahramankazan’da okullarda depreme karşı güçlendirme, bakım ve onarım çalışması yapıldı29 Kasım 2022 Salı 01:01
  • Yıkılan binanın bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi29 Kasım 2022 Salı 00:59
  • Halk Ekmek Fabrikası geleneksel ekşi mayadan dört farklı çeşit ekmek üretmeye başladı29 Kasım 2022 Salı 00:56
  • Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ankara Miras Konuşmaları’ programı gerçekleştirildi29 Kasım 2022 Salı 00:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti