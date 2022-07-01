ANKESOB çalışanları Nallıhan gezisinde

ANKESOB Sicil Müdürlüğü çalışanlarının moral gezisi, Nallıhan'a uzandı. ANKESOB Sicil Müdürlüğü çalışanları Nallıhan'da hafta sonu iki gün süren bir dizi etkinlikle hep birlikte moral depoladı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Sicil Müdürlüğü çalışanlarının, aileleriyle birlikte katıldığı hafta sonu etkinliğinde iş stresinden uzaklaşıp doğa ile baş başa ve birbirleriyle kaynaşıp iki güzel gün geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten ANKESOB Sicil Müdürü Ziya Yalçın, "Şehir insanı, her zaman yapamasa da yaşadığı kentin dışına çıkma, iş stresinden uzaklaşma, yeni yerler görme ve yeni dostluklar edinme, farklı tarihi sosyo-kültürel değerleri tanıma, dinlenme ve moral depolama ihtiyacı duyuyor. Bu anlamda; kültür turizmi, doğa ve inanç turizm açısından çok önemli değerlere, harika doğal zenginliklere sahip Nallıhan'da iki gün süren gezimizde her biri birbirinden etkileyici manzaralara sahip olan doğa harikalarını görmek, Anadolu insanının sevgisini kazanmış erenlerin türbelerini ziyaret etmek hepimiz açısından gerçekten çok etkileyiciydi” dedi.

KEYİFLİ İKİ GÜN

Yalçın, “Nallıhan Kuş Cenneti, Çulhalar Köyü ve Uyuzsuyu Şelalesi, Akşemsettin Seyir Terası, Kocahan ve Tapduk Emre Türbesi ziyareti ile, Çayırhan Sarıyar Barajı'nda manzara-gezi keyfi-tekne turu ve de diğer gezi yerleriyle birlikte gerçekten de çok yoğun bir hafta sonu, keyifli harika iki gün geçirdik. Gösterdikleri candan ev sahipliği-unutulmaz misafirperverlikleri için Nallıhan Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı-Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı İrfan Yılmaz başkanımız ile Nallıhan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Mutlu başkanımıza ve çok özel aile fertlerine, personeline, güler yüzleri ve harika yemekleriyle en iyi şekilde bizleri ağırlayan işletmelere, bizleri dostça ve sevgiyle kucaklayan herkese ANKESOB Sicil Müdürlüğü olarak gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.