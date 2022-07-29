ANKESOB ilk kez yüz yüze

ANKESOB tarafından sürdürülen çalışmalar ve yeni programlar hakkında da bilgilendirmede bulunan Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, öğrenmenin insan yaşamının başlangıcından sonuna kadar devam eden bir süreç olduğunun altını çizerek, ‘İnformal Öğrenme’ ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
SALGINDAN SONRA
Kovid-19 Salgını nedeniyle 2 yıldır çevrimiçi düzenlenen toplantının ilk kez yüz yüze yapılması nedeniyle genel sekreterler tek tek kendilerini tanıttı. Toplantı, soru ve değerlendirmeleriyle programa katkı sağlayan genel sekreterlerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.
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