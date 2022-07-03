ANKESOB/BMEDB toplandı

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı’nda; Ankara'da Mesleki Teknik Eğitim Uygulamaları ile Okul-Sektör İşbirliği faaliyetleri değerlendirildi.

ANKESOB (Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Muhittin Köksal ile Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi'nin de hazır bulunduğu toplantıya; akademisyenler, STK temsilcileri, Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin müdürleri ve teknik öğretmenlerden oluşan BMEDB üyeleri yoğun katılım gösterdi.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen'in açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal, "Ülkemizin üretken bir toplum olmasında büyük öneme sahip mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin yukarı seviyelere çıkarılması ve iş piyasalarının beklediği mesleki yeterliliklerin iş hayatına kazandırılması yönünde hedeflediğimiz programlara ulaşmak için önemli çalışmalar ortaya koyan kıymetli hocalarıma değerli katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bizler, maddi ve kültürel değer üreterek insan yaşamının kolaylaşmasına katkı yapan sizlerin görüş ve değerlendirmelerini çok önemsiyoruz. İnşallah değerli görüş ve değerlendirmelerinizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ ARAYIŞLAR İÇERİSİNDEYİZ

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da konuşmasında "Ekonomik gelişmişlikte başarının sırrı mesleki-teknik eğitimde. Ülkemizin, kalkınması yönünde sağlayacağı başarının, mesleki-teknik eğitime gereken önemin verilmesi sonucunda olacağına inanıyorum. Mesleki teknik eğitim ile özel sektör iş piyasaları-istihdam ilişkisini daha da güçlendirmeliyiz. Ekonomik kalkınmanın en önemli aracı iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Bunun farkındalığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşyerlerimizin rekabet gücü ile verimliliğinin artırılması noktasında sürekli yeni arayışlar içerisindeyiz. Verimliliğimizi ölçümleyecek yeni bir Enstitüye ihtiyacımız var. Var olan kaynaklarımızı ekonomik ve rasyonel kullanmakla mükellefiz. Döngüsel ekonomiye geçişi sağlamak zorundayız." dedi.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜME İNSAN KAYNAĞI

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen tarafından, ANKESOB İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) ve odaların İDDG çalışmaları hakkında bilgi sunumu yapıldı.

Özen, sunumunun devamında şunları kaydetti: "Günümüz teknolojisi artan biçimde tekniğe dayanmaktadır. Bu durum mesleki ve teknik eğitime olan önemi artırmaktadır. İster gelişmiş ülke olun, isterse gelişmekte olan ülke olun mesleki ve teknik eğitim vazgeçilmezdir. Mesleki ve teknik eğitim önemlidir, var olmalıdır. Bizler de işgücü piyasalarının talepleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan 21.yüzyıl yetkinlikleri ile donanmış nitelikli elemanı yetiştirecek nitelikli mesleki eğitim için her türlü çabayı göstermek zorundayız. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedeflerinin 4. maddesinde de herkes için eğitim ve nitelikli eğitimin önemi üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Hedefimiz nitelikli mesleki eğitim için yeni dönemin koşullarına uygun yeni stratejiler belirlemek olmalıdır. İşyerlerinin dijital ve yeşil dönüşümüne öncü olabilecek insan kaynağı yetiştirilmelidir”

SİHİRLİ KELİME ‘İSTİHDAM’

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Bedri Ekşi de konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu çalışma doğrultusunda ve mesleki teknik eğitim sisteminin ve işgücü-istihdam ayağının tüm paydaşlarının da destekleri ile Ankara’da kayıtlı çırak sayısını çok kısa bir süre içerisinde 6 binden 18 bine çıkardık. Sayıyı buraya çıkarırken, herkesin kapısını çaldık. Sayı arttı ama esas mesele kaliteyi artırmak, eğitimin niteliğini artırmak. Eğitimin nitelikli ve ulaşılabilir olmasını önemsiyoruz ve bu yönde eğitim programlarımızın planlamalarını yapıyoruz. Mesleki eğitimde sihirli kelime istihdam. 18 bin çırak sayısının en az yarısı işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu mesleklerde istihdam demek. Nitelikli bir meslek eğitimi için okul-sektör işbirliğinin artması yönünde karşılıklı işbirliğine her zaman hazırız.”

İlgili gündem maddeleri çerçevesinde sunum ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Ankara'da Mesleki-Teknik Eğitim Uygulamaları, okul sektör işbirliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi, BMEDB üyelerinin, yürütülen ve yürütülecek çalışmalara yönelik görüş bildirme, teklif ve önerileri üzerinde duruldu.

Toplantının son bölümünde; BMEDB üyelerine Mesleki ve Teknik Eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitenin artırılması yönünde yapmış oldukları çalışmalar ile ANKESOB/BMEDB’e vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.