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ANKÜ’de ‘Avrupa Okul Ağı’ projesi

ANKARA Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları ilkokul öğrencileri, eTwinning ‘Fun with Stem’ projesi ile fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında becerilerini ortaya koyarak proje ortağı okullardaki öğrenciler ile paylaşımda bulunuyor.
ANKÜ’de ‘Avrupa Okul Ağı’ projesi

Projede Türkiye, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Romanya, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Azerbaycan’dan 20 öğretmen ve 400’den fazla öğrenci yer alıyor. Proje, Türkiye’de Kayseri, Konya, Bursa, Mersin’deki farklı okullarda yürütülürken Ankara’da ise, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulunda yürütülüyor. Projenin amacı, problem çözme, yaratıcılık, iletişim, iş birliği ve takım çalışması gibi 21’inci yüzyıl becerilerini öğrencilerde geliştiriyor. Ayrıca yabancı dil kullanımını arttırmak, çevre bilinci kazandırmak, teknolojinin doğru kullanımı noktasında farkındalık yaratmak da projenin diğer hedefleri arasında yer alıyor.

ANKÜ’lü öğrenciler ‘Fun with Stem’ projesi etkinlikleri ile eğlenmeye, merak etmeye, öğrenmeye ve öğrendiklerini günlük hayatta uygulamaya devam ediyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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