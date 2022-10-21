Başkentin kültürel miraslarını ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlediği “Ankyra’dan Ankara’ya” adlı fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde Başkentlilerin ziyaretine açıldı. Sergi 18-24 Ekim aralığında ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kültürel miraslarını ve değerlerini tanıtacak etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (ASMMO) iş birliğinde düzenlenen “Ankyra’dan Ankara’ya” fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde hizmete açıldı.

KÜLTÜREL MİRASLARINI TANITMAK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen fotoğraf sergisi açılışına; Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Vekili İhale ve Özlük İşleri Şube Müdürü Çetin Ünal, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Naci Alkan ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Vekili İhale ve Özlük İşleri Şube Müdürü Çetin Ünal, Başkentin tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile birlikte kültürel faaliyetler kapsamında kültürel miraslarını ve kültürel değerlerini tanıtma amacıyla fotoğraf sergisi düzenliyoruz. Bu çalışmayı fotoğraf sanatçımız Erol Bektaş ve ekibi 8 yıllık çalışma sonrasında Ankara halkının hizmetine sunmuştur’’ dedi.

FOTOĞRAF SERGİSİ 18-24 EKİM ARALIĞINDA

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Fotoğraf Topluluğu ekibinin Başkentin kültürel miraslarını ve kültürel değerlerini tanıtmak için hazırladığı fotoğraf sergisi 18-24 Ekim 2022 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.



