Anne ve çocuklar doyasıya eğlendi 

Sincan Belediyesi Evliya Çelebi, Yenikent ve Temelli Anne Çocuk Oyun Evleri’nin ortaklaşa düzenlediği bir programla “Anne Çocuk Şenliği” düzenlendi.

Anneler ve çocuklar bir yandan yeni eğitim öğretim yılını kutlarken bir yandan da çocuklar bütün bir yıl öğrendiklerini sergileme imkânı buldu. Şenliğe katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın anne ve çocuklara bir de müjdesi vardı. Başkan Ercan Sincan’a 5 adet kreş yapılacağının haberini verdi.

TAM NOT ALDI

Aileye ve çocuklara büyük önem veren belediye yönetimi Bebek Kütüphanesi, Anne Çocuk Oyun Evleri ve Hanım Konakları’nda verilen eğitimler ve yapılan faaliyetlerle bu alanda marka olmaya devam ediyor. Eğitim öğretim döneminin de başlamasıyla anne ve çocuklar için muhteşem bir “Anne Çocuk Şenliği” düzenleyen Sincan Belediyesi vatandaştan yine tam not aldı.

5 ADET KREŞ YAPILACAK

Kadınlar ve çocuklarla ilgili projelere büyük destek veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan da Anne Çocuk Şenliği’ne katıldı. Programda konuşan Başkan Ercan “Bir müjdem var size. Şimdi inşallah 5 tane kreş yapımına başladık. İnşallah önümüzdeki yaz dönemine kadar tamamlanır. Çocuklarınız kreş dönemine geldiğinde aklınızda olsun” dedi.