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Ara tatilde Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların ilk adresi oldu

Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklara hediyesi olan ve Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini taşıyan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, ara tatilde çocukların ilk adresi oldu. 
Ara tatilde Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların ilk adresi oldu

Müzede ilk olarak Hacivat ve Karagöz Oyunu’nu izleyen çocuklara, geleneksel Osmanlı Macunu da ikram edildi. Daha sonra çocuklar, Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo, Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Arkeoloji Alanı, Atatürk Köşesi ve Bilim Merkezi’nin bulunduğu müzeyi gezerek, eğitmenler eşliğinde keşif yaptı. 

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin içerisinde yer alan müze, 11-14 Nisan tarihleri arasında saat: 09.00, 11.00, 13.00 ve 15.00’de ücretsiz olarak hizmet veriyor. 

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Çocuklar ara tatilde Yenimahalle’de buluşuyor
Ayrıca çocuklar, 13-15 Nisan tarihinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Salonu’nda açılacak olan Ziraat Mühendisi Harika Ayık’ın ‘Uğur Böceğinin Yaşam Döngüsü’ temalı fotoğraf sergisini de gezebilecek. 

Ara tatilde bir dizi etkinliğe imza atan Yenimahalle Belediyesi, 15 Nisan Cuma Günü Saat 10.00’da ise Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda ortaöğretim öğrencilerine yönelik ‘Uğur Böceği İle Ekoloji’ seminerini gerçekleştirecek.

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Başkan Yaşar’dan çocuklara davet var
Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nin tüm Türkiye’den binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyleyerek, tüm çocukları müzeye davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Müzemiz açıldığı günden beri alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan programlarla binlerce çocuğumuza okula yardımcı eğitim hizmeti sunuyor.  Amacımız aydınlık yarınımız olan çocuklarımızın yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı, bilim ve sanatla iç içe yaşayan bireyler olarak yetişmesidir” dedi.

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