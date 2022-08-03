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Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü

DÜZCE'de otel işleten Suat Öztürk (56), jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Küçük Melen mevkisinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otel sahibi Suat Öztürk, iddiaya göre, otelin jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suat Öztürk’ü Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Suat Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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