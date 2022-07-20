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Armada Rov Team ekibine tam destek

Pursaklar Belediyesi sponsorluğunda geçen yıl Teknofestte aldığı beşincilikle Pursaklar'ı gururlandıran Armada Rov Team ekibine yarışma öncesi Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.
Armada Rov Team ekibine tam destek

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ( TEKNOFEST ) yarışması için gençlere her türlü desteği veren Başkan Ertuğrul Çetin,  finalist olarak 21-24 Temmuz tarihleri arasında Giresun'da düzenlenecek olan havuz etaplarında yarışmasında Pursaklar'ı temsil edecek olan Armada Rov ekibini makamında ağırladı. 

BAŞARI DİLEDİ 

Gençlerin yeraltı su araçlarını dikkatlice inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, Armada Rov Team ekibi sualtı aracın teknik detayları ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Armada Rov Team takımının TEKNOFEST yarışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin “Pursaklar Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yarışmada başarılar diliyorum” dedi.
 

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