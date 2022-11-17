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Asım Balcı: Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi mirasına sahip çıkacağız

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin yalnızca Ankara için değil Türkiye için de büyük bir ilim adamı olduğunu belirtti.
Asım Balcı: Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi mirasına sahip çıkacağız

Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Ankara ve Altındağ için önemli şahsiyet olduğuna değinen Asım Balcı, Hacı Bayram Veli'nin inanç turizmi ve kültürel zenginlik anlamında Ankara'ya ve Altındağ büyük önem kattığını belirtti.  

Hacı Bayram Veli'nin sadece Ankara için değil Türkiye içinde önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Başkan Balcı Hacı Bayram Veli’nin doğduğu, yaşadığı yerleri bir külliye mantığıyla yeniden restore ederek onun manevi ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını söyledi. Hacı Bayram Veli Camii dışında bölgedeki çeşme ve kütüphane gibi yapıları dönemin tarihsel özelliklerine göre restore ettiklerini belirten Balcı, o bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiklerinin altını çizdi. 

Hacı Bayram'ı Veli’nin doğduğu ev,  Hacı Bayram-ı Veli Camii ve bölgedeki restorasyon çalışmaları dışında, yaklaşık 1 ay önce Altındağ’da Hacı Bayram Veli Müzesi açtıklarını belirten Başkan Asım Balcı, bu müzenin hayata geçmesinde önemli katkılar veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti. 

Hacı Bayram Veli Müzesi hakkında açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Daha önce Etnografya Müzesinde sergilenen Hacı Bayram Veli'nin eşyaları elden geçirildi ve Altındağ'da açmış olduğumuz Hacı Bayram Veli' Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Bu sergide Hacı Bayram Veli'ye ait 21 adet eşya sergileniyor. Hacı Bayram'ın hırkası, külahı, sancı ve birçok eşya bu sergide sergilenmeye başladı. Bu müze sadece Hacı Bayram'ın yaşamını ele almıyor, dönemin Ankara yaşamı da müzede gözler önüne seriliyor” dedi.

“AHİLİK GELENEĞİNİN GELİŞMESİNE HACI BAYRAM-I VELİ KATKI SAĞLAMIŞTIR”

Hacı Bayram Veli’nin ahilik geleneğinin gelişmesine katkıda bulunduğuna dikkat çeken Asım Balcı, “Hacı Bayram Veli yalnızca bir dini şahsiyet değil aynı zamanda bilim insanı, ilim insanıdır. Hacı Bayram Veli tarımsal faaliyetlerde bulunan biri olarak, Ankara'da ticari faaliyette bulunmuş biri olarak Ahilik geleneğinin yaşatılmasında önemli bir rol oynamıştır. Hacı Bayram Veli Ankara ticaretin gelişmesinde etkin olmuştur. İstanbul’un fethinde Ankara’nın rolü çok büyüktür. Hacı Bayram-ı Veli’nin yetiştirmiş olduğu talebeler de tarihe yön veren isimlerdir. Bunlar; Akşemsettin ve Eşrefoğlu Rumi gibi önemli ilim insanlarıdır. İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet’e mihmandarlık yapan Akşemsettin Hacı Bayram Veli’nin öğrencisidir. Bu yönüyle İstanbul’un fethinde Ankara büyük rol oynamıştır. Hacı Bayram Veli sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin önemli ilim insanlarındandır” şeklinde konuştu.

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