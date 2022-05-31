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ASKİ bünyesinde ‘Su Kayıpları Önleme Ekibi’ kuruldu

ASKİ bünyesinde kurulan ‘Su Kayıpları Önleme Ekibi’, 25 ilçenin tamamında yer mikrofonları ile kaçak tespiti için tarama çalışması gerçekleştiriyor.
ASKİ bünyesinde ‘Su Kayıpları Önleme Ekibi’ kuruldu

İçme suyunun israfını önlemek için kent genelinde çok yönlü mücadele başlatan ASKİ, bir yandan suyun bilinçli tüketimi konusunda mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparken bir yandan da Başkent’in şehir şebeke sistemindeki fiziki su kayıplarını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor. 

foto-(29)-001.jpegMİLLİ SERVET
Bu amaçla özel olarak kurulan “Su Kayıpları Önleme Ekibi”, 25 ilçenin tamamında kaçak tespiti için yer mikrofonları ile tarama çalışması yürütüyor.

Su Kayıpları Önleme Ekibi, arazide yer mikrofonları ile tarama yaparak şebeke sistemindeki arızaları önceden tespit ediyor. Erken müdahale sağlayan ve yer altında yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını ortaya çıkaran bu yöntem sayesinde milli servet niteliğindeki suyun israfının da önüne geçiliyor.

SİSTEM BAŞARILI SONUÇLAR VERİYOR: KIRKKONAKLAR’IN SU BASINÇ PROBLEMİ BU SAYEDE ÇÖZÜLDÜ 
Fiziki Kayıp Su (FKS) çalışmaları kapsamında son olarak vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi’nde bir çalışma gerçekleştiren ASKİ ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Öncelikle oluşturulan izole alt bölgede basınç kontrolü gerçekleştiren ekipler, mahalle genelinde ve bina bazında tek tek yaptıkları basınç ölçümleri sonucunda bir noktada basıncın ani olarak azaldığını tespit etti. Yer mikrofonları ile yapılan tarama sonucunda arızalı vanayı bularak yenisiyle değiştiren Su Kayıpları Önleme Ekibi, mahallenin 1,5 bar düzeyinde olan şebeke basıncını minimum 5 bar seviyesine yükselterek tüm abonelerin yeterli basınçta suya ulaşmasını sağladı. 

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