ASKİ dezenfekte işlemleri için gerekli olan enerjiyi güneş panelleriyle sağlayacak

ASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve temiz içme suyunun hijyeni açısından büyük önem taşıyan dezenfekte işlemleri için gerekli olan enerji, bundan böyle güneş panelleriyle sağlanacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü çevre dostu bir çalışmaya imza attı. Sudaki dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan ve benzinle çalışan jeneratör araçlarını güneş enerji panelleriyle donattı. Araçlar artık, güneş panellerinden aldığı enerjiyle dezenfeksiyon işlemlerini yaparak, hem çevreye zarar vermeyecek hem de büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

12 ARACA GÜNEŞ PANELİ YERLEŞTİRİLDİ

Başkent’in ulaşılması güç en uç noktalarında sağlıklı ve temiz içme suyunun temini açısından büyük önem taşıyan dezenfeksiyon işlemlerini, güneş enerji panelleriyle donatılmış araçlarıyla yapacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü’nün, 12 adet aracına güneş panelleri yerleştirildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sodyum Hipoklorit kimyasalı ile sağlanan içme/kullanma sularının dezenfeksiyon işlemleri, 12 bölgede aktif olarak görev yapan 12 adet kimyasal transfer araçları ile gerçekleştiriliyor. Tankerlerle bölge depolarına boşaltılan sıvı klor, araçlarda bulunan 400 litrelik transfer tanklarına alınarak, mahalle (köy) içme suyu depolarında bulunan klor tanklarına transfer ediliyor ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor. Güneş panellerinden enerji ihtiyacını karşılayan dezenfeksiyon makineleri sayesinde, hem çevre dostu bir enerji temini hem de enerji tasarrufu konusunda öncü bir hizmete imza atıldı.