  • BIST 4.054,67
  • Altın 986.015
  • Dolar 18.5692
  • Euro 18.376
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

ASKİ dezenfekte işlemleri için gerekli olan enerjiyi güneş panelleriyle sağlayacak

ASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve temiz içme suyunun hijyeni açısından büyük önem taşıyan dezenfekte işlemleri için gerekli olan enerji, bundan böyle güneş panelleriyle sağlanacak.
ASKİ dezenfekte işlemleri için gerekli olan enerjiyi güneş panelleriyle sağlayacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü çevre dostu bir çalışmaya imza attı. Sudaki dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan ve benzinle çalışan jeneratör araçlarını güneş enerji panelleriyle donattı. Araçlar artık, güneş panellerinden aldığı enerjiyle dezenfeksiyon işlemlerini yaparak, hem çevreye zarar vermeyecek hem de büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanmış olacak. 

dsc_6861.jpg

12 ARACA GÜNEŞ PANELİ YERLEŞTİRİLDİ

Başkent’in ulaşılması güç en uç noktalarında sağlıklı ve temiz içme suyunun temini açısından büyük önem taşıyan dezenfeksiyon işlemlerini, güneş enerji panelleriyle donatılmış araçlarıyla yapacak olan ASKİ Genel Müdürlüğü’nün, 12 adet aracına güneş panelleri yerleştirildi. 

dsc_6874.jpg

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sodyum Hipoklorit kimyasalı ile sağlanan içme/kullanma sularının dezenfeksiyon işlemleri,  12 bölgede aktif olarak görev yapan 12 adet kimyasal transfer araçları ile gerçekleştiriliyor. Tankerlerle bölge depolarına boşaltılan sıvı klor, araçlarda bulunan 400 litrelik transfer tanklarına alınarak, mahalle (köy) içme suyu depolarında bulunan klor tanklarına transfer ediliyor ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor. Güneş panellerinden enerji ihtiyacını karşılayan dezenfeksiyon makineleri sayesinde, hem çevre dostu bir enerji temini hem de enerji tasarrufu konusunda öncü bir hizmete imza atıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Kızılay'ı Etimesgut’ta anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine etkinlik düzenledi02 Kasım 2022 Çarşamba 02:28
  • Karaşar Derneği’nin eğitime destek çalışmalarının süreceği belirtildi02 Kasım 2022 Çarşamba 01:26
  • Çubuk’ta üniversite öğrencileri huzurevi sakinleriyle birlikte fidan dikti02 Kasım 2022 Çarşamba 01:23
  • Osman Bey’in dedesi Gazigündüz Alp dualarla anıldı02 Kasım 2022 Çarşamba 00:20
  • Büyükşehir Belediyesi oryantiring etkinliği düzenledi02 Kasım 2022 Çarşamba 00:17
  • Keçiören Belediyesi 43 ayda 301 milyon tasarruf edildiğini bildirdi02 Kasım 2022 Çarşamba 00:14
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş 2020 yılında verilen Şeffaflık Özel Ödülü'nü teslim aldı02 Kasım 2022 Çarşamba 00:09
  • Kahramankazan'da drift ve otomobil festivali düzenlendi01 Kasım 2022 Salı 02:27
  • 15. Gayrimenkul Fuarı-Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi Ankara'da düzenlendi01 Kasım 2022 Salı 00:31
  • Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı açıldı01 Kasım 2022 Salı 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti