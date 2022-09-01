  • BIST 3.142,74
  • Altın 994.996
  • Dolar 18.2252
  • Euro 18.0827
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı

Etimesgut İstasyon Caddesi'nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununa son veren ABB, şimdi de bölgede gerek yenilenmemesi gerekse nüfus artışı nedeniyle oluşan altyapı yetersizliği ile sağanak yağışlar sonucunda meydana gelen su taşkınlarının önüne geçmek.
ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı

ASKİ Genel Müdürlüğü, 163 milyon liraya tamamlanacak olan yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı.  

yns_9596.jpg

Taşkınlar son bulacak 

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’da yıllarca ihmal edilen altyapı yatırımları nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için harekete geçti. Etimesgut İstasyon Caddesi’nde uzun yıllardır yenilenmemesi ve nüfus artışına bağlı olarak yetersiz kalan altyapı ile yoğun yağışların ardından oluşan su taşkınlarını sonlandırmak amacıyla harekete geçildi. Bölgede 163 milyon lira maliyetle tamamlanacak olan yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarına başladı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABB: “merkez ve kırsal ilçelerde insan sağlığını önceleyen çalışmalar devam ediyor”01 Eylül 2022 Perşembe 00:26
  • Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, yarış severlerinden yoğun ilgi gördü01 Eylül 2022 Perşembe 00:21
  • Pursaklar'da 100.yıl coşkusu konserle yaşandı01 Eylül 2022 Perşembe 00:20
  • Sincanlı kadınlar mozaik sanatını öğrendi01 Eylül 2022 Perşembe 00:15
  • Keçiören Belediyesi bayramı Bülent Serttaş konseriyle kutlandı01 Eylül 2022 Perşembe 00:06
  • Yenimahale’de 100. Yıl coşkusu Zafer konserle kutlandı31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:33
  • Mamaklılar Büyük Zafer'in yüzüncü yılını Mustafa Yıldızdoğan ile kutladı31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:20
  • Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası düzenleniyor31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:17
  • Sincan Erman Ilıcak Fen Lisesi yeni eğitim dönemine hazır31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:13
  • Batıkent’te düzenlenen konser renkli görüntülere sahne oldu30 Ağustos 2022 Salı 01:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti