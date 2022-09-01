ASKİ Genel Müdürlüğü, yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı

Etimesgut İstasyon Caddesi'nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununa son veren ABB, şimdi de bölgede gerek yenilenmemesi gerekse nüfus artışı nedeniyle oluşan altyapı yetersizliği ile sağanak yağışlar sonucunda meydana gelen su taşkınlarının önüne geçmek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 163 milyon liraya tamamlanacak olan yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Taşkınlar son bulacak

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’da yıllarca ihmal edilen altyapı yatırımları nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için harekete geçti. Etimesgut İstasyon Caddesi’nde uzun yıllardır yenilenmemesi ve nüfus artışına bağlı olarak yetersiz kalan altyapı ile yoğun yağışların ardından oluşan su taşkınlarını sonlandırmak amacıyla harekete geçildi. Bölgede 163 milyon lira maliyetle tamamlanacak olan yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarına başladı.

