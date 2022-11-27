ASKİ Kesikköprü Barajı’na Koruma Planı hazırladı

ASKİ, ‘Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi’ çalışmaları kapsamında Kesikköprü Barajı Koruma Planı çalışmalarına başladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkentin dört bir yanına temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyunun ulaşabilmesi için su kaynaklarını koruyacak ‘Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi’ çalışmalarını sürdürüyor. Proje ile Başkentin dört bir yanına temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyunun ulaşabilmesi ve su kaynaklarının korunması hedefleniyor.

KAMAN’DA KONFERANS YAPILDI

Kalecik-Peçenek-Türkşerefli Baraj Havzaları ile Kesikköprü Baraj Havzası için koruma planı ve özel hüküm belirleme projeleri için harekete geçildi. Bu kapsamda, Kırşehir Kaman Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda başladı. Toplantıya ASKİ Çevre ve Su Havzalarını Koruma Daire Başkanı Ümit Güven Ulusoy, paydaş kurumların temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ile yöre halkı katıldı. Toplantıda projenin amacı, kapsamı ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı.

YÖRE HALKI TÜM SÜREÇTE YER ALACAK

Tüm sürecin, yöre halkı ve tüm paydaşların katılımı ile yönetilmesinin de sağlanmasının planlandığı projeyle, havzada su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin azaltılması için havzadaki mevcut baskı ve etkilerin tespit edilerek, kısa, orta ve uzun vadeli alınacak tedbirler de belirlenecek.

19 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU

Oluşturulan 19 kişilik uzman ekip tarafından yürütülecek projenin ana hedefi ise; havza bazında yapılacak tespit ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkacak koruma planı ve özel hükümler ile içme suyu kaynağının miktar ve kalite açısından iyileştirilmesi ve gelecekteki muhtemel olumsuzlukların önlenmesi hedefleniyor.



