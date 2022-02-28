ASKİ spor 2021'i 111 dereceyle kapattı

ASKİ Spor Kulübü; halter, güreş ve boksta sadece 2021 yılında Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalyalarla dolu 111 derece kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ASKİ Spor Kulübü’nün güreş, halter ve boks şampiyonları, 2021 yılında da Türkiye’ye kazandırdıkları madalyalarla rekor kırdı.

ASKİ Sporlu şampiyon güreşçiler, halterciler ve boksörler, Olimpiyatlar başta olmak üzere Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında toplamda 111 ayrı derece yaparak, ASKİ Spor’un ödül vitrinini yenileriyle doldurdu.



GÜREŞTE 69 DERECE

Dünya Şampiyonları Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’ün başını çektiği güreşte ASKİ Spor Kulübü, 2021 yılında kazanılan 69 dereceyle yüzleri güldürdü.

23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden ASKİ Spor’un 6 sporcusundan ikisi Taha Akgül (125 kg) ve Rıza Kayaalp (130 kg) ayrı branşlarda Olimpiyat üçüncülüğü kazanarak yurda döndüler.

17-25 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Başkent’i Varşova’da yapılan Büyükler Güreş Şampiyonası’nda da ödüllere doymayan Akgül ve Kayaalp yeni madalyaların sahibi oldular. Akgül 8. kez Avrupa Şampiyonu, Kayaalp de 10. kez Avrupa Şampiyonu unvanına kavuştu. Süleyman Atlı (57 kg) da 2. Avrupa Şampiyonu olurken aynı şampiyonada Murat Fırat (67 kg) Avrupa üçüncüsü, Süleyman Karadeniz (97 kg) ise Avrupa ikinciliğini kazandı.



ŞAMPİYON FABRİKASI SPOR KULÜBÜ

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 Sezonu’nda da ASKİ Serbest Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu, Grekoromen Güreş Takımı da Türkiye ikincisi oldu.

ASKİ Spor’un güreşte ulusal ve uluslararası pek çok turnuvada aldığı derecelerle, isimlerini gurur tablosuna yazdıran diğer sporcular ise şöyle:

-Emre Çiftçi (86 kg)

-Emrah Ormanoğlu (65 kg)

-Cavit Acar (65 kg)

-Osman Yıldırım (130 kg)

-Ramazan Sarı (79 kg)

-Erhan Yaylacı (92 kg)

-Rıfat Eren Gıdak (92 kg)

-Kürşat Kiraz (63 kg)

-Muhammed Karadeniz (72 kg)

-Ferhat Binici (130 kg)

-Durmuş Bölük (65 kg)

-Şerif Kılıç (55 kg)

-Selçuk Can (72 kg)

-Mehmet Çeker (63 kg )

-Furkan Bayrak (77 kg )

-HacıKarakuş (67 kg )

-Doğan Göktaş (87 kg )

-Ali Cengiz (87 kg )

-Soner Demirtaş (74 kg )

-Murat Dağ (72 Kg)

-Serdal Çavuşoğlu (86 Kg)

-Selahattin Kılıçsallayan (70 Kg )

-İbrahim Çiftçi (97 Kg)

-M.Recep Aktaş (65 kg)

-Yunus Emre Dede (125 kg)

-Nebi Uzun (61 kg)

-Cüneyt Budak (70 kg)

-Ahmet Peker (57 kg)

-Servet Coşkun (70 kg)

-İ.Şamil Özak (79 kg)

-İbrahim Bölükbaşı (97 kg)

-Beytullah Kayışdağı (97 kg)

-Rahman Bilici (63 kg)

-DoğuşAyazcı (55 kg)

-Volkan Çakıl (67 kg)

-Serkan Akkoyun (77 kg)

-Süleyman Demirci (97 kg)



HALTERDE 33 DERECEYLE ASKİ SPOR FARKI

Sadece güreşte değil halterde de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda gösterdiği başarılarla dikkat çeken ASKİ Spor Kulübü sporcuları kazandıkları derecelerle dünyada da tanınmaya başladı.

2021 yılında katılım sağlanan şampiyonalardan 33 dereceyle dönen ASKİ Spor Halter Takımı sporcuları önemli başarılara imza attılar. Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te düzenlenen Büyükler Halter Şampiyonası’nda 55 kilogram olan Muammer Şahin koparmada 116 kilogramla Dünya üçüncüsü, 45 kilogram olan Şaziye Erdoğan da koparmada 76 kilogramla Dünya ikincisi, Silkmede 93 kilogramla Dünya Üçüncüsü, toplamda da 169 kilogramla Dünya üçüncüsü oldu.

Dünya’da, Avrupa’da ve Türkiye’deki şampiyonluklarda aldıkları derecelerle hem tüm Türkiye’ye hem de Başkent Ankara’ya büyük gurur yaşatan ASKİ Spor’un Halter Takımı’nın diğer sporcularının isimleri şunlar:

-67 kg'da M.Furkan Özbek

-67 kg'da Yusuf Fehmi Genç

-81 kg'da İsmet Samed Coşkun

-61 kg'da Kaan Kahriman

-61 kg'da Ferdi Ahrdal

-55 kg'da Muammer Şahin

-55 kg'da Onurcan Ahmet

-73 kg'da Batuhan Akbaş

-89 kg'da Emirhan Özer

-61 kg'da Emre Altıntaş

-67 kg da Serkan Turan

-81 kg'da Anıl Durmaz

-89 kg'da Eşref Yakut

-109 kg’da Yıldıray Kaplan

-67 kg'da Fettah Aydın

-73 kg'da Emekcan Altıntaş

-81 kg'da İ. Samed Coşkun

-81 kg'da Bekir Emir Yıldız

-89 kg'da Osman K. Orhan

-89 kg'da Ulaşcan Kurnaz



ASKİ SPOR KUPAYA DOYMUYOR

Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya destek amacıyla sağladığı imkânlarla birlikte tüm dünyaya altın harflerle ismini yazdıran ASKİ Spor Kulübü boksta da önemli başarılar elde ederek 2021 yılında da 11 ayrı derecenin sahibi oldu.

Macaristan’da düzenlenen ‘Uluslararası 65. Bocskai Boks Turnuvası’nda ASKİ Spor Boks Takımı sporcularından Tuğrulhan Erdemir, Necati Ekinci ve Berat Acar, sakatlanmalarına rağmen ayrı ayrı kilolarda üçüncülüğü kazandı. İstanbul’da yapılan ‘Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası’nda ise + 91 kiloda yine Berat Acar birinci olarak ASKİ Spor’un bokstaki yıldızı olmayı başardı.

ASKİ Spor’un 2021 yılında başarılarla yurda dönen Boks Takımı sporcuları ise şunlar:

-Tuğrulhan Erdemir (64 kg)

-Necat Ekinci (69 kg)

-Berat Acar (+91)

-Kaan Aykutsun (80)

-Samet Gümüş (54 kg)