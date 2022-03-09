ASKİ, TÜRKAK’a akredite oldu

ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, 1,5 yıllık sürecin ardından Türk Akreditasyon Kurumu’na akredite oldu.

Başkentlilere içme suyu ve atık su hizmeti veren ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan da altyapı çalışmalarını modern teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor.

ASKİ, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi yerleşkesinde bulunan Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nı kalibrasyon zorunluluğu ve metrolojik izlenebilirliği olan bir laboratuvara dönüştürmek için düğmeye bastı. Türkiye’deki tüm laboratuvarların uluslararası standartlar çerçevesinde çalışıp çalışmadığını teyit eden TÜRKAK’a akredite olan laboratuvarın yaptığı ölçümler bundan sonra uluslararası geçerlilik kazanacak.

Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, imalat çalışmalarında müteahhit firmaların kullandıkları termoplastik boruları, gelişmiş ülkelerde geçerli olan “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına göre test edebilecek. Test sonuçları, Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin dâhil olmak üzere dünyanın her yerinde geçerli olacak.

TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET VERECEK LABORATUVAR ASKİ’YE GELİR DE SAĞLAYACAK

TÜRKAK’tan gelen denetim ekibi, 1,5 yıllık bir sürecin ardından 21 Aralık 2021 tarihinde Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda sürdürdüğü incelemeleri tamamladı.

25 Şubat 2022’de akreditasyonun gerçekleşmesinin ardından ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu ile Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanı Ümit Güven Ulusoy laboratuvarı ziyaret etti. Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda Türkiye’nin Ankara dışındaki kentlerinden gelen altyapı malzemelerinin de test edileceğini belirten Öztürk, bu sayede ASKİ’ye gelir sağlanacağını anlattı:

“2021 yılı ekim ayında ASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK’a akreditasyon başvurusunda bulundu. 2021 yılı aralık ayında 2 gün boyunca laboratuvarımız TÜRKAK’tan gelen uzman denetçiler tarafından denetlendi. 25 Şubat’ta da TÜRKAK tarafından akreditasyon sertifikamız yayınlandı. Bu saatten sonra sadece ASKİ bünyesinde değil diğer tüm kentlerdeki firmalar için de testler yapabileceğiz. Yani Ankara dışındaki kentlere de hizmet vereceğiz. Tabii bu testler TÜRKAK’a akredite olmamız nedeniyle Avrupa ve ABD’de de kabul gören testler olacak. Boruların ısı dayanımları, yoğunluk tayinleri, iç basınç ve darbe dayanımları ile ilgili her türlü testi yapacağız. ASKİ olarak bundan sonraki hedefimiz yeni yatırımlarla gerek termoplastik boru testleri gerekse de zemin, agrega ve beton deneyleri konularında akredite olduğumuz kapsamları genişletmeyi planlıyoruz. Laboratuvarımız için tanımladığımız ek üniteler var. Onları da kısa zamanda hayata geçireceğiz.”

Öztürk ayrıca önümüzdeki günlerde laboratuvar binasının fiziksel koşullarının iyileştirileceğini, laboratuvara son teknoloji ile çalışan modern cihazlar alınacağını ve sürekli kendini yenileyen bir anlayışla laboratuvar personeli için çeşitli eğitimler düzenleneceğini söyledi.

ÇEVRE LABORATUVARI DA TÜRKAK’A AKREDİTE

2004 yılından itibaren TÜRKAK’a akredite olan Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Yapı Kalite Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı da Başkent’in içme suyunun uluslararası standartlara uygunluğunu denetlemeye devam ediyor.

Çevre Laboratuvarı’nda içme suyu analizleri yapılarak Ankara’nın şehir şebeke sistemi düzenli olarak izleniyor.