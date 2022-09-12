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ASKİ'den Haymana Emirler'e kuyu suyu

ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 50 yıldır su krizi ile boğuşan ve ihtiyacını taşıma suyuyla gideren Haymana ilçesinin Emirler Mahallesi’nin problemini kuyu suyu ile çözdü.
ASKİ'den Haymana Emirler'e kuyu suyu

Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen noktada 120 metre derinliğinde sondaj açılarak, saniyede 15 litre içilebilir, kaliteli su elde edildi. Kaynağın su deposuna aktarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Emirlerin içme suyu mağduriyeti en kısa sürede giderilecek dedi.

YETERLİ SU SAĞLANAMADI

Mücavir alanın il sınır alanına genişlemesi ile 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanına giren Haymana ilçesi Emirler Mahallesi yaklaşık 50 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşıyordu. 2015, 2017 ve 2020 yıllarında bölgede 3 kuyu açıldı ancak kuyular mahalleli için yeterli içme suyu sağlayamadı. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar nihayet olumlu sonuç verdi ve belirlenen noktada 120 metre derinliğinde sondaj açılarak saniyede 15 litre içilebilir su sağlandı.   

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