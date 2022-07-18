ASO Başkanı Özdebir Taklacı’yı ziyaret etti

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanlığına seçilen Hüseyin Taklacı’yı makamında ziyaret etti.

ASO Başkanı Özdebir, Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı iken ülke çapında 148 meslek odasının bağlı bulunduğu Türkiye Ağaç işleri Federasyonu Genel Başkanlığına seçilen Hüseyin Taklacı’yı tebrik ederek. Ağaç işleri sanayinde birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.

TAİF Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, Özdebir’e teşekkür ederek, özellikle hammadde zamları, dikili ağaç satışları, Fuar Merkezi ve AR-GE Tasarım Merkezi konularında birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Taklacı, mobilya sektörünün 2020’de 5,5 Milyar Dolar, 2021 de 6,9 Milyar Dolar, 2022’nin ilk 6 ayında 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, yılsonunda 8 – 9 Milyar doları zorlayacaklarını ve %90’ı yerli üretim olan mobilya sektörünün desteklenerek ülkemize döviz girdisi sağlandığını söyledi.

OSB ÇALIŞMALARI YÜZDE 80

Başkan Taklacı, “Nurettin Özdebir başkanımız Mobilyacılar OSB kuruluşumuzda da yanımızda bulunmuştu. Kendilerinden ve tecrübelerinden yoğun şekilde istifade ettik. Bugün OSB’miz alt yapı çalışmaları %80’e yaklaşmış, 2023 yılında fabrikaların çalışmaya başlayacağı bir sanayi bölgesi oldu” dedi.

BAŞVURULAR BERABER

ASO Başkanı Özdebir ise, “Hüseyin başkanımızı yıllardan beri çalışkanlığı ile tanıyoruz. Ankara Mobilyacılar Odası’nda ve Elmadağ Mobilyacılar OSB’de vermiş olduğu hizmetlerin daha iyisini, Federasyonda da devam ettireceğinden şüphemiz yok. Kendisini tekrar tebrik eder başarılarının ve çalışmalarının devamını dileriz” dedi.

Ayrıca Özdebir; AR-GE Merkezinin Ankara için büyük bir ihtiyaç olduğunu, yapılan ön hazırlığı Sanayi odasına sunmaları halinde gerekli başvuruları birlikte yapabileceklerini dile getirdi.

