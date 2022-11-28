AŞTİ’de yeni kütüphane, toplantı, sergi, çocuk oyun alanları açıldı

Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce Başkentlinin kullandığı AŞTİ’nin modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Türkiye’nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ’de yıllar sonra başlatılan yenileme çalışmalarının ilk etabında; ekonomik ömrünü tamamlayan ısıtma, yangın merdivenleri, oturma grupları, tavan aydınlatma ve havalandırma sistemleri tek tek yenilendi.

YEPYENİ BİR GÖRÜNÜM

Terminal içerisinde yapıldığı günden bugüne kadar hiç bakım görmeyen, deforme olmuş yanıcı malzemeden imal edilmiş duvar kaplama panelleri de kaldırılarak, yanmaz nitelikte çimento ve alçı esaslı cephe kaplama malzemeleri ile tüm iç cephe duvar kaplamaları değiştirildi. Çalışmalar kapsamında kirli bir görünüme sahip olan mevcut büfeler modern ve konforlu yerlerine taşınırken AŞTİ, toplantı alanı, ofis, kütüphane, sergi alanı ve çocuk oyun alanlarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu.

YENİ BÜFELER ESNAFLA BULUŞTU

İkinci etap çalışmaları kapsamında ise AŞTİ’nin giden yolcu katındaki mevcut büfeler kaldırılarak yerlerine 26 adet büfe yapıldı ve yan kanatlarda boşaltılan gişe yerlerine 10 dükkân tahsis edildi. Yenileme çalışmalarının ardından daha modern ve konforlu bir hâle getirilen büfeler, esnafla buluşturuldu. Otobüs yazıhaneleri de vatandaşların ulaşımı ve yoğunluk bölgelerine göre yeniden düzenlendi. Toplam 8 milyon 920 bin TL maliyetle yenilenen otobüs yazıhaneleri ve büfeler daha işlevsel bir hâle getirilmiş oldu.

ÇATISINA GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ

Dünyanın dört bir tarafından seyahat eden vatandaşları ağırlayan AŞTİ’nin 20 bin metrekarelik çatı alanının 14 bin 500 metrekarelik kısmına ise güneş enerji sistemi (GES) kurulması için çalışmalar sürüyor.

GES projesi ile terminalin tükettiği enerjinin yüzde 40’ını güneş enerjisinden karşılayarak tasarruf etmesi sağlanacak. Çatının yenileme çalışmalarında ise yüzde 85 seviyesine gelindi.

