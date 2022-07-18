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Astsubaylar özlük haklarında çözüm bekliyor

Emekli astsubaylar maaşlarında ve özlük haklarında eşitlilik talep ediyor. Astsubaylar, subay-astsubay arasındaki emekli maaş bağlama farkının düzeltilmesini istiyor.
Astsubaylar özlük haklarında çözüm bekliyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci FETÖ militanlarını durdurmaya çalışırken şehit olan Ömer Halisdemir’in silah arkadaşları Astsubaylar, sorunlarına çözüm bekliyor. Ordu Sendikası Temsilcisi Emekli Komando Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Yılmaz Demir Özçelik, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özçelik, yarbay ve üst düzey subayların emekli oldukları zaman çeşitli isimler adı altında tazminatlarla yüksek oranla emekli maaşı bağlandığını, astsubayların ise emekliliklerine yansıyacak herhangi bir tazminat almadıkları için hem maaşlarının düşük kaldığını hem de emekli olunca maaşlarının düşük oranla bağlandığını ifade etti. 

20 yıl önce emekli olunca albay maaşlarının yüzde 75’ini aldıklarını hatırlatan Özçelik, günümüzde bu oranın yüzde 50’lere hatta malul olanlarda ise yüzde 30’lara kadar düştüğünü dile getirdi. 

SİCİL AFFI BEKLİYORUZ

Astsubayların ayrıca sicil affı başta olmak üzere gazilik hakkı verilmeyenlere bu haklarının verilmesini beklediklerini ifade eden Yılmaz Demir Özçelik, “Kalkınmada öncelikli illerde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da her 2 yıl görev süresine karşılık artı 1 kademe verilmesini, yüz kızartıcı suç işlemeyen silahlı kuvvetler mensuplarına da lehte nasıp düzeltmesi veya sicil affı yapılmasını, adi malûllerin, vazife malullüğüne geçirilerek mağduriyetlerinin giderilmesini, Re'senlilere iade-i itibar yapılmasını, Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki önlisans düzeyindeki meslek yüksekokullarının, lisans düzeyine çıkarılmasını, ve gazilik hakları olup verilmeyen 20.000 silah arkadaşlarımıza gazilik haklarının verilmesini talep ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.
 

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