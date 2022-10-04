Ata Tohumları Alınmaya Başladı

Tarım Kenti Mamak’ta yerli ve milli tohum yetiştirme çalışmaları devam ediyor. Ekolojik Vadi’de ata tohumu tohum alma işlemleri yapılmaya başladı.

Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde oluşturulan Ekolojik Vadi’de tarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sebze hasadının ardından tohuma ayrılan organik sebzelerden ata tohumu alma işlemi yapılmaya başladı.

TOPRAKLA BULUŞACAK

Türkiye’nin tüm bölgelerinden getirilen ve ata tohumlarından yetiştirilen sebzelerden tohum alınıyor.

Tek tek özenle toplanan organik sebzeler, birtakım aşamalardan geçecek ve tekrar yeni dönemde organik sebze tarımı için toprakla buluşacak.

HER ADIMLA ÜLKEMİZ YEŞİLLENECEK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de tohum alma işlemine katıldı. Sebzelerin tohumlarını tek tek ayırdı. Ekolojik Vadi projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandırdıklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu projenin kent içi tarım uygulamaları ve organik tarım için Türkiye’ye model olması gerektiğini söyledi.