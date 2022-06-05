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Ata'nın sevdiği şarkılar, İkinci Meclis'in bahçesinde seslendirilecek

Atatürk'ün sevdiği, ünlü besteciler Münir Nurettin Selçuk ve Sadettin Kaynak tarafından bestelenmiş, dönemin divaları Safiye Ayla ile Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği eserler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.
Ata'nın sevdiği şarkılar, İkinci Meclis'in bahçesinde seslendirilecek

İkinci Meclis (Cumhuriyet Müzesi) Protokol Bahçesi'nde düzenlenecek "Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması" konserinin genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı üstlendi.

Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde, Türk müziğinin güçlü sesleri Bekir Ünlüataer, Elif Zehra Güreşçi, Gizem Coşkun, Suat Kılıç, Turgut Karadeniz, Umut Akyürek, Yanık Ömer, Çile Bülbülüm Çile, Yine Bir Gülnihal gibi gönüllerde ve hafızalarda yer etmiş şarkıları okuyacak.

Atatürk'ün huzurunda seslendirilen eserler öncelendi
Güzel Sanatlar Genel Müdürü Belviranlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet ile özdeşleşen eserleri bir daha hatırlayıp, hatırlatmayı ve sanatseverlerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

"Müze bahçesinde bir program düşünülünce hemen aklımıza atamızın sevdiği şarkılardan müteşekkil, Cumhuriyetimizle özdeşleşen eserler geldi." ifadesini kullanan Belviranlı, Cumhuriyet döneminde yetişmiş sanatçıların, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda seslendirdiği eserleri önceleyen bir repertuvar oluşturduklarını anlattı.

Belviranlı, "Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği, Cumhuriyet dönemi eserleriyle başkentlilerle birlikte olmaktan gururluyuz." dedi.

"Çok heyecanlanıyoruz"
Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu da konserin Cumhuriyet Müzesi Protokol Bahçesi'nde düzenleneceğini hatırlatarak, "Atamızın huzurunda şarkı söyleyeceğimiz için çok heyecanlanıyoruz. Yaklaşık iki aydır bu konsere hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Doğanoğlu, izleyicilerin tarihi bir atmosferde, güzel bir konsere tanıklık edeceğini vurgulayarak, tüm Ankaralı sanatseverleri konsere beklediklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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