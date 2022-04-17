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Atatürk Botanik Bahçesi bahara merhaba dedi

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve ağaç dikimi yapılan Atatürk Botanik Bahçesi rengârenk görüntüsüyle bahara merhaba dedi. 
Atatürk Botanik Bahçesi bahara merhaba dedi

Doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan bahçedeki koşu ve yürüyüş yolu ise günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. 

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Türkiye’nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi’nin Keçiörenlilerin ve Ankaralıların spor yapmak vazgeçilmez mekânlarından biri olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burada çiçekler, ağaçlar ve şelaleler tüm coşkusuyla baharı karşılıyor. Şehrimizin ortasında bulunan dezavantajlı bir noktayı nasıl vaha haline getirdiğimizin en önemli örneğidir burası. Spor yapmak isteyenler Atatürk Botanik Bahçemizde sağlık buluyor, dinlenmek isteyenler ise bol bol oksijen teneffüs ediyor. Bu vaha yaz kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.” dedi.

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