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Atatürk Botanik Bahçesi’ne yoğun ilgi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin ve Ankara’nın en uzun yürüyüş yollarından birine sahip Atatürk Botanik Bahçesi’nin yaz akşamlarında spor yapmak ve dinlenmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Atatürk Botanik Bahçesi’ne yoğun ilgi

Burayı sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan nezih bir mekân. Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyenler tarafından özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Oksijen deposu vahamız yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle rengârenk bir manzara da sunuyor. Burası yaz kış güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.” dedi.

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