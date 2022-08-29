Atatürk Evi'nin rehberi Davutoğlu'nun "baldızı" çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü’nü anma etkinlikleri kapsamında geldiği Afyonkarahisar’da Atatürk Evi’ni ziyaret etti.
Atatürk Evi’nde bir grup genç, Davutoğlu’na “Fotoğraf çektirmeden bırakmayız” diye seslendi. Davutoğlu gençlerle fotoğraf çektirdi.
“BALDIZIMSIN”
Atatürk Evi’ni gezi esnasında müze hakkında bilgi veren rehberle Davutoğlu arasında “baldız” diyalogu yaşandı.
Davutoğlu rehbere nereli olduğunu sordu. Şuhud cevabını alınca da "baldızımsın yani” ifadesini kullandı.
Ahmet Davutoğlu, "Afyon benim gönlümün şehridir. Afyon’da gönlüm inşa edildi. Eniştesiyim, damadıyım" diye konuştu.
Atatürk Evi çıkışında Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na bölge halkı yöreye özgü bükme ikram etti.
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