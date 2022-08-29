  • BIST 3.164,96
  • Altın 1016.001
  • Dolar 18.1797
  • Euro 18.1772
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Atatürk Evi'nin rehberi Davutoğlu'nun "baldızı" çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Afyonkarahisar’da Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Müzede rehberle Davutoğlu arasında “baldız” diyalogu yaşandı.
Atatürk Evi'nin rehberi Davutoğlu'nun "baldızı" çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü’nü anma etkinlikleri kapsamında geldiği Afyonkarahisar’da Atatürk Evi’ni ziyaret etti. 

Atatürk Evi’nde bir grup genç, Davutoğlu’na “Fotoğraf çektirmeden bırakmayız” diye seslendi. Davutoğlu gençlerle fotoğraf çektirdi. 

“BALDIZIMSIN”

Atatürk Evi’ni gezi esnasında müze hakkında bilgi veren rehberle Davutoğlu arasında “baldız” diyalogu yaşandı.

Davutoğlu rehbere nereli olduğunu sordu. Şuhud cevabını alınca da "baldızımsın yani” ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, "Afyon benim gönlümün şehridir. Afyon’da gönlüm inşa edildi. Eniştesiyim, damadıyım" diye konuştu. 

Atatürk Evi çıkışında Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na bölge halkı yöreye özgü bükme ikram etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amasya'da geliştirildi; karada karavan suda yat: Yat Car29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:27
  • Motosikletliler Büyük Taarruz'un yıl dönümü etkinliği için Kocatepe'den yola çıktı29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:19
  • Ankara'dan Pakistan'a 2 uçak yardım29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:02
  • Ankara'da 'çirkin karı' sözüne tazminat29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:08
  • Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı28 Ağustos 2022 Pazar 22:44
  • Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap!28 Ağustos 2022 Pazar 16:15
  • Bursa'da kahreden kaza!28 Ağustos 2022 Pazar 16:09
  • Türkiye'dan Kosova ve Sırbistan açıklaması28 Ağustos 2022 Pazar 16:06
  • Bakan Kirişci: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz28 Ağustos 2022 Pazar 15:52
  • Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine dair açıklama28 Ağustos 2022 Pazar 00:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti