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ATB hububat sezonunu başlattı

Ankara Ticaret Borsası (ATB), Ankara’nın Şereflikoçhisar ve Ahiboz’da bulunan tesislerinde 2022 hububat sezonunu başlattı.
ATB hububat sezonunu başlattı

ATB Başkanı Faik Yavuz, kuraklığın olumsuz etkilerinin geride kaldığına ancak bu sezon da girdi maliyetlerindeki artışın çiftçiyi olumsuz etkilediğine işaret etti. Yavuz, “bu sene üretici ve tüccar için hem bereketli hem de zor bir yıl olacak. Üreticimiz, hasat zamanı aşırı arz sebebiyle oluşan düşük fiyatlardan etkilenmeden ürününü sağlıklı, sigortalı, devlet destekli lisanslı depolarda muhafaza edebilir. ‘Ben hemen satmak istiyorum’ derlerse de uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarımızda ürünlerinin kalitesini doğru şekilde ölçüp, bu ürünleri TMO’nun prim desteği ile birlikte satış salonlarında satabilirler” şeklinde konuştu. 

TEK TIKLA SATIN AL UYGULAMASI 

ATB Başkanı Yavuz, sezon açılışı sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Tarla başında yapılan pazarlıklar mazide kaldı. Şimdi tüccar, Elektronik Ürün Senedi ile Türkiye’nin diğer ucundaki ürünü internet üzerinden tek tıkla satın alabiliyor. Üstelik cinsi, kalitesi, nem oranı gibi unsurlar hassas cihazlar yardımıyla, yanılma payı olmaksızın ölçülüyor. 
Ben üretici ve tüccarımızı devlet destekleriyle birlikte daha da avantajlı hale gelen, çağımızın ve teknolojinin nimetlerinden doğan ‘lisanslı depoculuk’ sisteminden faydalanmaya davet ediyorum. Tüm üretici ve tüccarımıza bereketli ve kazançlı bir sezon dilerim” dedi.


 

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