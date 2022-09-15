Atık Toplayıcıları Kayıtlı Çalışacak

Pursaklar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayan bağımsız atık toplayıcılarını kayıt altına alıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gönderdiği "Atık Toplayıcıları" konulu genelge kapsamında atık toplayan kişiler sisteme kaydedilerek, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı verilecek.

İZİNSİZ ÇALIŞILAMAYACAK

Atık Toplayıcıları Genelgesi uyarınca ilçede kâğıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayan Bağımsız Atık Toplayıcılarını, Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı vererek resmi kayıt altına alınıyor. Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı’na sahip olmayan ve atıkları toplama izni verilmeyen kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanması durumunda Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli idari işlemler gerçekleştirilecek.

İLÇE SINIRLARINI KAPSIYOR

Sıfır Atık Toplayıcısı Kartına sahip olan vatandaşlar sadece Pursaklar ilçe sınırları içerisinde atık toplama ehliyetine sahip olurken, başka ilçelerde herhangi bir atık toplama faaliyetinde bulunamayacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Atık toplayıcılığı faaliyeti yürütecek olan 18 yaş üzerindeki vatandaşların Pursaklar Belediyesi’ne gelerek, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvurması gerekmektedir.

Belediye tarafından başvuru süreci tamamlanan ilgili atık toplayıcısı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kaydedilerek, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartına sahip olabilecek.