Atıklardan kurtçuk yetiştiriliyor

Sincan Belediyesi “Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde pazar atıklarını değerlendirerek kurtçuk üretimi yapıyor.

"Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nde üretim her geçen gün artıyor. Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için organik gübre üretimini arttırdı.

300 KİLOYA KADAR SOLUCAN GÜBRESİ ELDE EDİLİYOR

Ekim yapılan toprağın vitamin mineral değerlerini koruyan, verimini suni gübresiz arttıran ve su ihtiyacını azaltan ürünlerin başında solucan gübresi geliyor. Sincan Belediyesi kırmızı kaliforniya solucanı alarak solucan gübresi üretimine başladı ve her geçen gün verimini arttırarak devam ediyor.

Öncelikle solucan maması hazırlanıyor. Mama; belediye binalarında tüketilen çayın posaları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Düzenli bakım ve besleme ile solucanlar mamayı tüketiyor.

Tesiste 4 adet kasa mevcut ve her bir kasadan 250kg gübre alma kapasitesi var. Sıcaklık ve üreme hızına bağlı olarak 3 ayda 300 kiloya kadar ürün alınabiliyor.

Elde edilen solucan gübresi öncelikle “Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde meyve ağaçları, çiçekler ve sebzeler için kullanılıyor.

Solucanlar karasal iklim koşullarında soğuk havaya dayanamayacak hayvanlar olduğundan bir çadır içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan sandıkta yaşıyor.

Kurtçuk üretimi

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nin yapımı sırasında oluşan doğal sulak alana 2000 adet alabalık yavrusu bırakıldı. Bu yavruların sağlıklı beslenmesi için protein kaynakları kurtçuklardan karşılanıyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi 100 bin un kurdu alarak üretime başladı. Ana besin maddesi un kepeği (razmol) olan kurtçuklar; pazarlardan toplanan ve kompostta kullanılmayıp ayrılan kışın patates, turp, salatalık, havuç; yazın da kavun, karpuz kabukları ile beslenerek üretimi sağlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurtçuklara özel üretilen raf sistemi ile üretim artarak devam ediyor.