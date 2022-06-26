  • BIST 2.554,08
  • Altın 979.793
  • Dolar 16.5528
  • Euro 17.6374
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

'Atıkları Sıfırla' oyununa yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin 7-18 yaş aralığındaki tüm çocuklara erken yaşta atık ayrıştırma bilincini kazandırmak için geliştirdiği Sıfır Atık Projesi “Atıkları Sıfırla Mobil Çocuk Oyunu, Yenimahalleli minikler tarafından yoğun ilgi görüyor.
'Atıkları Sıfırla' oyununa yoğun ilgi

Yüzlerce indirme sayısına sahip olan oyunda, geri dönüşüme atılabilecek ve atılamayacak atıkların olduğu kartlar hızlı bir şekilde gösteriliyor ve oyuncunun bununla ilgili yapacağı işlemi seçmesi isteniyor.

YÜZLERCE KİŞİ İNDİRDİ

Bir mahalle haritası üzerinde oynanan mobil oyunda, oyuncu, harita üzerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden hareket eden bir kamyonu sürerek,  belirlenen güzergâhtaki ev, iş merkezi, hastane, okul, market gibi atık toplama noktalarına ulaşıyor. Atık toplama noktasına başarıyla ulaşan oyuncu, burada biriken farklı türdeki atıkları ayrıştıracağı çeşitli mini oyunlarla karşılaşıyor. 

ATIKLAR SANAL KAMYON İLE TOPLANIYOR

Atıkların toplanması tamamlandıktan sonra kamyonun doluluk oranına göre Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne atıkları boşaltmak üzere geri dönmesi veya sonraki hedefe gitme kararı oyuncuya ait oluyor. Kamyonda yer olduğu müddetçe atık toplama oyunu sürdürülebiliyor, eğer kamyonda yeterli yer kalmadıysa artık atık toplanamıyor. Oyuncular belli puanlara ulaştıklarında çeşitli rozetlerle ödüllendirilerek terfi alıyor. Oyuncular aldıkları rozetlerle kamyonlarının depolama kapasitelerini ve hızlarını arttırabiliyor. Her günün sonunda puanlar hesaplanarak günün şampiyonu seçiliyor.

Oyun, belediyenin web sitesinde yer alan karekod okutularak akıllı telefonlara indirilerek oynanıyor. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğayla baş başa piknik keyfi27 Haziran 2022 Pazartesi 01:40
  • Aydınlıkevler sağlık merkezine kavuştu27 Haziran 2022 Pazartesi 01:34
  • İpek Yolu Senfonisi rüzgarı27 Haziran 2022 Pazartesi 01:30
  • Pursaklar yıldız adaylarını seçiyor25 Haziran 2022 Cumartesi 08:03
  • Yol gösteren eğitim25 Haziran 2022 Cumartesi 07:00
  • Çankaya'da 8 yılda 10 kreş25 Haziran 2022 Cumartesi 06:56
  • Polatlı'da hasat sezonu başladı25 Haziran 2022 Cumartesi 05:00
  • Endemik Vadi’ye yenilenebilir enerji25 Haziran 2022 Cumartesi 02:50
  • Ailelere gebelik eğitimi25 Haziran 2022 Cumartesi 02:21
  • Yaz okulundan renkli görüntüler25 Haziran 2022 Cumartesi 02:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti