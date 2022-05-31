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Attan düşüp gözlerini kaybeden jokey, paralimpik olimpiyatlarına hazırlanıyor

Ankara'da 75'inci Yıl Hipodrumu'nda 5 yıl önce yarış atından düşüp ağır yaralanan 20 yıllık jokey Tolga Dokuyucu (35), kafa travmasına bağlı görme yetisini kaybetti.
Attan düşüp gözlerini kaybeden jokey, paralimpik olimpiyatlarına hazırlanıyor

Küçük yaşlardan itibaren atlarla ilgilenen Tolga Dokuyucu, 13 yaşında İstanbul'da binicilik eğitimi aldıktan sonra 75'inci Yıl Hipodrumu'nda idman jokeyliğine başladı. Uzun yıllar jokeylik yapan Dokuyucu, 5 yıl önce idman sırasında bir İngiliz atının poşet uçuşundan korkup şahlanmasıyla atın altında kalarak yaralandı. Kafa travmasına bağlı olarak görme yetisini kaybeden ve bir süre biniciliğe ara veren Dokuyucu, 2021 yılında Altınokta Körler Derneği'ne üye oldu. Daha sonra bu derneğin öncülüğünde Ankara Atlı Spor Kulübü'ne üye olarak burada dresaj eğitimi almaya başladı. 1 yıldır eğitim gören Dokuyucu, 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları'nda dresaj yarışlarına katılacak.

'ATLAR BANA İNSANLARDAN İYİ GELDİ'
Dokuyucu, atlara olan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını belirterek, "7 yaşında babam ve ağabeyimle yarışlara gidip, geliyordum. Atlara olan sevgim orada başladı. 13 yaşımda İstanbul Veli Efendi Hipodrumu'nda Apranti (genç binici) eğitimi aldım. 2 yıl eğitimin sonunda Ankara'ya dönüp, idman jokeyliği yapmaya başladım. Yaklaşık 20 sene yaptım ancak 2017 yılında bir kaza geçirdim. Sağ bacağım kırıldı, kafama darbe aldım ve gözlerimi kaybettim. Yüzde 100 görmüyorum. Sadece ışık hissiyatı var. Görüşüm hiç yok. Ama mesleğimi hiçbir zaman bırakmadım. Atlar bana insanlardan daha iyi geldi" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'
Türkiye'de görme engeli bulunan ve binicilik sporuyla uğraşan ilk sporcu olduğunu ifade eden Dokuyucu, "Türkiye'deki ilk görme engelli binici olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Kazadan önce idman jokeyiydim. Şimdi binicilik yapıyorum. 2024 Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Yapamadığım şeyleri yapmak, yurt dışına gidip yarış kazanmak istiyorum. Haftanın 4 gününü kulüpte geçiriyorum. Maddi konuda sponsor olacak kişilere ihtiyacım var. En büyük destekçim; eşim. Bana 'Biz senin arkandayız, sen bunları başarabilirsin' demesi yetiyor" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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