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Avrupa Şampiyonu Pursaklar’dan

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından Emre Kartal, Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonasında 89 kg sıkletinde Avrupa Şampiyonu oldu. Kartal aynı zamanda 3 altın madalya kazandı.
Avrupa Şampiyonu Pursaklar’dan

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü ve Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Emre Kartal 89 kg’da koparma, silkme de toplamda 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Çetin, arayarak tebrik etti
Türkiye'nin en yetenekli ve en başarılı haltercilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden Avrupa Şampiyonu Emre Kartal’ı Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin arayarak tebrik etti.
Sporcularımız ses getiriyor

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Çetin; ‘‘Genç sporcularımız, Avrupa’da ses getirmeye devam ediyor. Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonasında erkekler 89 kiloda Kulübümüz antrenörü ve milli takımda görevli Murat Akyüz ve kulübümüz milli sporcusu Emre Kartal koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Bizler, gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşturmaya, ülkemize hizmet etmeleri için hazır hale getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bizlere büyük bir gurur yaşatan antrenörümüzü ve sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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