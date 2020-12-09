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Ayaş Güzelyurt tatil köyü nerde, nasıl gidilir, ev fiyatları ne?

Güzelyurt Tatil Köyü projesi, Ayaş merkezine 4 kilometre uzaklıkta inşa ediliyor. 125 dönüme 82 imarlı konut içeren projenin sahibi Yunus Aluç başkanlığındaki Güzelyurt Yeşilvadi Konut Yapı Kooperatifi. Yaşamın başladığı projede sona yaklaşılmış durumda.
Ayaş Güzelyurt tatil köyü nerde, nasıl gidilir, ev fiyatları ne?

Başkent’in özellikle çevre ilçelerinde müstakil yapıların sayısı artışta. Pandemiyle birlikte bahçeli müstakil evlere ilginin artması, sektörü iyice canlandırdı. Bugün Ankara’nın dört bir yanında doğayla iç içe bahçeli evler yükseliyor ve bu yapılar büyük rağbet görüyor. 

guzelyurt-son.jpg

Örneğin Ayaş ilçesi; Ayaş’ın Başbereket, Ortabereket, Başayaş, Tekke, Gökler, Anayurt gibi mahalleleri…

Buralarda hobi bahçelerinin sayısı artmaya devam ederken, özel imarlı alanlar da oluşmaya başladı. 

Güzelyurt tatil köyü de bunlardan biri.

Peki Ayaş Güzelyurt tatil köyü nerde, nasıl gidilir, ev fiyatları ne? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Güzelyurt Tatil Köyü projesi, Ayaş merkezine 4 kilometre uzaklıkta inşa ediliyor; Kirazdibi Göleti'nin az ilerisinde.  (Ayaş merkezden cezaevi istikametine giderken, Sinanlı asfalt yolu üzerinde.) 

125 dönümlük tarladan özel imar geçirilmiş; özel imar sonucu her biri 1000 metre kare olan, ruhsatlı, tapulu 82 parsel ortaya çıkmış. 

Projenin sahibi S.S. Güzelyurt Yeşilvadi Konut Yapı Kooperatifi. 

guzelyurt-koyumuz.jpg

Yunus Aluç başkanlığındaki kooperatif, burada çalışmalara 2016 yılında başlamış. İki yılın sonunda tüm imar işlemleri tamamlanmış. 2018 yılında her bir parsele köy evleri yapılmaya başlanmış. 2020 yılı sonu itibariyle evlerin tümünde kaba inşaat tamamlanmış, çatılar kapatılmış.

 TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI 

2021 yılı sonu itibarıyla ise evlerin dış cepheleri, kapı, pencereleri, ahşap kaplamaları önemli ölçüde tamamlanmış. Bunlardan pek çoğu ev sahibine teslim edilmiş.

Evlerini teslim alan kooperatif üyelerinden, iç dizaynı tamamlayıp, kullanıma başlayanlar bile bulunuyor. (Aşağıdaki   fotoğraf içi de yapılmış Güzelyurt evlerinden birine ait.) 

guzelyurt-evlerden-birinin-ici.jpg

Güzelyurt Tatil Köyü'nün ortak kullanım alanları Kooperatif Yönetimi tarafından ağaçlandırılmış durumda. 

Bu arada, Güzelyurt'un yanı başında yeni bir villa projesi başlamış durumda; Ayaş Vadi Köy Villaları adlı yeni proje 250 müstakil villa içeriyor. 

guzelyurt-agaclar.jpg

HOBİ BAHÇESİ DEĞİL: İMARLI, RUHSATLI BİR SİTE 

Köyümüz Güzelyurt’un tanıtım videolarında, projeyle ilgili şu bilgiler veriliyor:

“Güzelyurt Tatil Köyü bir hobi bahçesi değildir. Ayaş İlçe merkezine 3 km uzaklıkta asfalt yola cepheli altyapısı (yağmur suyu - kanalizasyon, içme suyu, kuyu suyu) tamamlanmış, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Büyükşehir ve İlçe Belediyesince onaylanmış her üyeye 1000 m2 parsel olarak tapuya tescil edilmiş ruhsatlı bir köy projesidir. Köyümüzde köy odası, köy fırını, köy camisi, piknik alanı, yürüyüş yolu, park ve rekreasyon alanı, spor alanı, çocuklar için park alanı gibi sosyal alanların bulunduğu ve her üyeye ait 1000 m2 bahçe içinde veranda, balkon, çatı arası oda ve diğer kullanımlarla birlikte toplam 176 m2 den 3 oda ve 1 salondan oluşan köy evi tasarlanmış ve 2018 yılı başında inşaatlarına başlanılmıştır.”

guzel-dort.jpg

GÜZELYURT'TAN NOTLAR

Ayaş Güzelyurt tatil köyü projesinin mimarı olan Yunus Aluç, youtube'da videolar paylaşarak, proje çalışmaları hakkında bilgiler aktarıyor.

Güzelyurt tatil köyü videoalarına göre; 

Tüm işleri kooperatif yönetimi takip ediyor.

Kooperatif sistemi ile üyeler toplanmış. 

Üyelerden toplanan paralarla proje yürütülüyor. Üyelerden ödemeler aylık taksitler halinde tahsil ediliyor.

Evler bittikten sonra kooperatifin tapuları hak sahiplerine devretmesi bekleniyor.

2020 yılı sonu itibariyle projede imar, çevre duvarları, alt yapı, kanalizasyon ve evlerin kaba inşaatları tamamlanmış  durumda ve buraya kadar ki üye başı maliyetin 200 bin TL’yi geçtiği ifade ediliyor.

Projenin 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanması ve pekçok evde oturumun bu tarihten itibaren başlaması planlanıyor.

guzelyurt-ayas.jpg

 

 www.gazeteilksayfa.com 

 


 

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