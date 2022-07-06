  • BIST 2.388,79
  • Altın 979.259
  • Dolar 17.2329
  • Euro 17.557
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 27 °C
»

Ayaş Kirazdibi göleti piknik alanı nerde, ücretli mi?

Ayaş’ta piknik alanı denildi mi ilk akla Kirazdibi yani Kirazdibi göleti geliyor. Kirazdibi göleti ve piknik alanı özellikle yaz aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki Ayaş Kirazdibi göleti piknik alanı nerde, nasıl gidilir? Sizler için derledik.
Ayaş Kirazdibi göleti piknik alanı nerde, ücretli mi?

Ankara’nın şirin ilçelerinden Ayaş’ta piknik alanı denildi mi ilk akla Kirazdibi yani Kirazdibi göleti geliyor. Kirazdibi göleti ve piknik alanı özellikle yaz aylarında şehrin değişik yerlerinden vatandaşların ilgisini çekiyor.

Peki Ayaş Kirazdibi göleti piknik alanı nerde, nasıl gidilir, ücretli mi?

Kirazdibi Göleti, Ayaş’ın güneyinde, ilçe merkezine yürüme mesafesinde bulunuyor. Göletin Ankara şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 60 kilometre. 

kirazdibi-piknik-alani-fatih-akkaya.jpg

GÖLET ÇEVRESİ ÜCRETSİZ

Ayaş Cezaevi’nin yanı başında olan Kirazdibi göleti çevresinde piknik yapılabiliyor, balık tutulabiliyor. Ağaçların altlarında banklar da bulunuyor. Vatandaşlar aileleri ile burada mangal yakabiliyor, balık tutabiliyor. Gölet çevresinde çeşme ve lavabolar da bulunuyor. Burası halkı açık, dileyen girebiliyor, gönlünce vakit geçirebiliyor.

Ayaş Kirazdibi göleti çevresinde kamp da yapılabiliyor. Vatandaşlar gölet çevresinde çadır kurup, burada sabahlayabiliyorlar da. 

ayas-kirazdibi-kamp-fatih-akkaya.jpg

MESİRE ALANI İSE ÖZELLEŞTİRİLDİ; ÜCRETLİ

Kirazdibi göletinin yanı başında ayrıca bir mesire alanı bulunuyor. Burası ise Temmuz 2022 tarihinden itibaren ücretli hale getirildi. 

Gazete İlksayfa yazarı Fatih Akkaya’nın haberine göre, Ayaş Belediye Başkanlığı bünyesindeki bu mesire alanını yeniledikten sonra özel bir şahsa 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 10 yıllığına kiraladı. Kiracı da girişi ücretli hale getirdi. 

Belediye’nin Kirazdibi piknik alanının özelleştirilmesi, ücretli hale gelmesine halkın tepkisi sürüyor.

İlksayfa Gazetesi Yazarı Fatih Akkaya’nın yazısı için TIKLAYIN.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esenler Kaymakamlığı'ndan "çocuğa tecavüz" iddiasına yalanlama06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:21
  • Tüm zamanların ihracat rekoru! En fazla Avrupa'dan talep geldi06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:19
  • Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:22
  • Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:09
  • Saldırı girişiminde bulunan 20 terörist öldürüldü06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:07
  • Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürdü06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:53
  • Otoyolda Kurban Bayramı yoğunluğu sürdü06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:53
  • Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50
  • Adnan Oktar suç örgütünden, firari kardeşler yakalandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50
  • Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti