Ayaş Kirazdibi göleti piknik alanı nerde, ücretli mi?

Ayaş’ta piknik alanı denildi mi ilk akla Kirazdibi yani Kirazdibi göleti geliyor. Kirazdibi göleti ve piknik alanı özellikle yaz aylarında vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki Ayaş Kirazdibi göleti piknik alanı nerde, nasıl gidilir? Sizler için derledik.

Ankara’nın şirin ilçelerinden Ayaş ’ta piknik alanı denildi mi ilk akla Kirazdibi yani Kirazdibi göleti geliyor. Kirazdibi göleti ve piknik alanı özellikle yaz aylarında şehrin değişik yerlerinden vatandaşların ilgisini çekiyor.

Peki Ayaş Kirazdibi göleti piknik alanı nerde, nasıl gidilir, ücretli mi ?

Kirazdibi Göleti, Ayaş’ın güneyinde, ilçe merkezine yürüme mesafesinde bulunuyor. Göletin Ankara şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 60 kilometre.

GÖLET ÇEVRESİ ÜCRETSİZ

Ayaş Cezaevi’nin yanı başında olan Kirazdibi göleti çevresinde piknik yapılabiliyor, balık tutulabiliyor. Ağaçların altlarında banklar da bulunuyor. Vatandaşlar aileleri ile burada mangal yakabiliyor, balık tutabiliyor. Gölet çevresinde çeşme ve lavabolar da bulunuyor. Burası halkı açık, dileyen girebiliyor, gönlünce vakit geçirebiliyor.

Ayaş Kirazdibi göleti çevresinde kamp da yapılabiliyor. Vatandaşlar gölet çevresinde çadır kurup, burada sabahlayabiliyorlar da.

MESİRE ALANI İSE ÖZELLEŞTİRİLDİ; ÜCRETLİ

Kirazdibi göletinin yanı başında ayrıca bir mesire alanı bulunuyor. Burası ise Temmuz 2022 tarihinden itibaren ücretli hale getirildi.

Gazete İlksayfa yazarı Fatih Akkaya’nın haberine göre, Ayaş Belediye Başkanlığı bünyesindeki bu mesire alanını yeniledikten sonra özel bir şahsa 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 10 yıllığına kiraladı. Kiracı da girişi ücretli hale getirdi.

Belediye’nin Kirazdibi piknik alanının özelleştirilmesi, ücretli hale gelmesine halkın tepkisi sürüyor.

İlksayfa Gazetesi Yazarı Fatih Akkaya ’nın yazısı için TIKLAYIN.



