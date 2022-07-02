Ayaş Belediyesi piknik alanını özelleştirdi

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Kirazdibi bölgesindeki mesire alanını yenileyip halkın hizmetine açacaklarını söylediğinde, son derece yerinde bir karar diye düşünüp, “Güzel bir hizmet olur” demiştim kendi kendime.

Demirbaş bu açıklamayı geçen yıl yapmıştı.

Açıklama sözde kalmamış; Kirazdibi Göleti’nin yanı başındaki mesire alanı Belediye tarafından baştan aşağı yenilenmiş.

Belediye’ye ait 65 bin metre karelik bir alan burası.

Alan içinde kimi yeni yapılmış kimi onarılmış çocuk oyun parkları, 100 adet kamelya, yürüyüş yolu, mangal yakmak isteyen vatandaşlar için 100 adet barbekü, düğün ve kına gecesi yapmak isteyenlere kır bahçesi, düğün salonu, açık hava konser alanı, mescit, çeşmeler ve tuvaletler yer alıyor.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş mesire alanıyla ilgili çalışmalar sürerken "Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen hemşerilerimiz ve misafirlerimiz burada kafa dinleyecekler. Kına gecelerini düğünlerini yapacaklar" açıklamasında da bulunmuş.

Buraya kadar herşey mükemmel.

Sonrası ise, vatandaşı rahatsız etmişe benziyor.

Rahatsızlığın nedeni, buraya girişin ücretli hale getirilmiş olması.

İlk duyduğumda “Olabilir, araçlardan cüzi bir park ücreti alınıyordur, ne var bunda” dedim.

Ancak rakam, öyle cüzi falan değil, 100 TL imiş.

İnanmadım; fotoğraf attılar. Kapısına kocaman branda asılmış; “Giriş ücretlidir 100 TL” yazıyor.

“Allah Allah… Belediye’nin piknik alanına giriş için 100 TL ücret de ne oluyor? Belediye vatandaştan böyle bir şeyi nasıl ister?” düşüncesi ile Belediye Başkanlığı’nı aradım.

Yetkililerle yaptığım görüşmelerden öğrendim ki, Belediye burayı yeniledikten sonra bir şahsa 10 yıllığına kiraya vererek özelleştirmiş.

Kira ücretinin aylık 40 bin TL olduğu söylendi.

Kiracı da ilk iş olarak girişi ücretli yapmış: 100 TL.

Ankara merkeze 60 kilometre olan buraya pikniğe gelecek bir vatandaşın cebinden, daha içeri girmeden benzin artı giriş ücreti için yaklaşık 300 TL çıkacaktır.

Akaryakıt fiyatları malum. Buna bir de giriş ücreti eklenince Kirazdibi’ne kim gelir, bilemedim doğrusu!

Burayı yenilerken Sayın Belediye Başkanı ne diyordu, tekrar hatırlatalım:

"Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek.

Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen hemşerilerimiz ve misafirlerimiz burada kafa dinleyecekler."

Yenileme sonrası karşılaşılan bu şartlarda nasıl olacak bu, inanın çok merak ediyorum.

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Değerli okurlar,

Belediyelerin birincil görevidir, halk için sosyal alanlar oluşturmak, park bahçeler yapmak… Buralar halka açık yerlerdir… Sosyal devlet olmanın gereği ücretsiz olurlar…

Gölbaşı’ndaki Mogan Parkı’nı düşünün, Göksu Parkı’nı düşünün… Cüzi bir araç park parası dışında ücretsizdir. Daha ziyade orta ve dar gelirli vatandaşların tercih ettiği alanlardır... Mesela bir hafta sonu piknik yapmak, koşup oynamak, nefes almak için gidilen sosyal ortamlardır.

Parası çok olanın ne işi var mesire alanında? Park bahçeler de özelleşip ücretli hale geliyorsa, belediyeler niye var Allah aşkına? Kapatın gitsin!

Ayaş Belediyesi büyük bir yanlış yapmıştır. Diğer belediyelere kötü örnek oluşturacak bir yanlış.

Bu yanlıştan dönüş mümkün müdür bilemiyorum ama şundan eminim:

Kirazdibi Parkı’ndan elde edeceği bir yıllık kira geliri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği dut festivalinde sahneye çıkardığı ağzı bozuk popçu İrem Derici’ye ödenen ücretin yanında devede kulak kalıyordur.

(Sahi o ağzı bozuk popçuya konser için Ayaş Belediyesi’nin kasasından, yani halkın vergilerinden ne kadar para ödendi? Bir zahmet açıklanırsa merakımız giderilmiş olur. F.A.)

Hem de AK Partili bir belediye yönetiminin İrem Derici konseri için kaynak oluştururken, elindeki Kirazdibi Mesire Alanı’nın temizlik, bakım gibi ufak tefek masraflarını dahi çevir(e)meyip, özelleştirmesi büyük bir çelişki ve popülizm örneğidir.

Yazık, hem de çok yazık.